Ещё
Total продолжит сотрудничество с «Новатэком» в рамках ограничений по санкциям США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Total продолжит сотрудничество с «Новатэком» в рамках ограничений по санкциям США 

Прайм 1 час назад
Французский нефтегазовый гигант Total будет продолжать работать с российскими компаниями, в том числе с "Новатэком", в рамках ограничений по санкциям США, сообщил РИА Новости старший вице-президент Total по разведке Кевин Маклалан (Kevin McLachlan).
"Мы соблюдаем все юридические требования и ограничения в рамках санкций. Россия для нас важная страна, у нас есть доля в «Новатэке» и проект по добыче на Ямале, так что да, мы будем продолжать (сотрудничество — ред.)", — сказал Маклалан в кулуарах Международного нефтяного саммита в Лондоне.
Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа «Новатэк» с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте «Ямал СПГ», где основным акционером является «Новатэк».
"Новатэк" с 2014 года находится под секторальными санкциями США, которые ограничивают привлечение финансирования и доступ к технологиям для российского нефтегазового сектора. При этом возможности для бизнеса с американскими гражданами и компаниями все же остаются, в отличие от фигурантов так называемого «черного списка» (SDN-лист), включение в который означает блокировку активов и запрет на любой бизнес с ними. Именно такие жесткие санкции США в начале апреля впервые применили к крупным российским публичным компаниям — контролируемым Олегом Дерипаской "Русалу" и
Прайм: последние новости
США смягчают санкционную риторику, - Аналитики Райффайзенбанка Путин подписал закон о передаче таможней конфиската в Росимущество, минуя ФССП Китайская Chalco исключает работу с "Русалом" в настоящее время
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня17
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ445
«Газпром» готов «добить Украину»151
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии72
Совет Европы пригрозил наказать Россию294
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение