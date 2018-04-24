Total продолжит сотрудничество с «Новатэком» в рамках ограничений по санкциям США

Французский нефтегазовый гигант Total будет продолжать работать с российскими компаниями, в том числе с "Новатэком" , в рамках ограничений по санкциям США , сообщил РИА Новости старший вице-президент Total по разведке Кевин Маклалан (Kevin McLachlan).

"Мы соблюдаем все юридические требования и ограничения в рамках санкций. Россия для нас важная страна, у нас есть доля в «Новатэке» и проект по добыче на Ямале, так что да, мы будем продолжать (сотрудничество — ред.)", — сказал Маклалан в кулуарах Международного нефтяного саммита в Лондоне.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа «Новатэк» с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте «Ямал СПГ», где основным акционером является «Новатэк».