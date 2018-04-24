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Якутский депутат «поел» в кафе на 13 миллионов рублей
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Якутский депутат «поел» в кафе на 13 миллионов рублей
News.ru
1 час назад
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Якутская кофейня Traveler’s coffee предложила депутату Государственного собрания
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заплатить 13 миллионов за ланч
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