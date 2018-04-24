Один в поле воин: городской депутат разрешил политический кризис в КЧР

Впрочем, отказаться — это громко сказано. Акцию протеста отложили на полтора месяца, пока не станут известны результаты судебных разбирательств и не будут получены ответы на жалобы и обращения. Напомним, ранее около 300 местных активистов, работавших наблюдателями на выборах президента России в КЧР, заявили о начале массовой политической голодовки. Акция протеста с требованием разобраться в нарушениях на избирательных участках республики стала кульминацией в поствыборном скандале, начавшемся прямо во время голосования в КЧР, и была заявлена на 23 апреля.

Массовые нарушения, вбросы, фальсификации, давление на наблюдателей и представителей кандидатов на участках, угрозы и оскорбления в адрес простых людей привели к тому, что в правоохранительные ведомства и ЦИК были направлены десятки жалоб и обращений. А в суды подано 14 исков с требованием отменить результаты голосования на участках в КЧР.

Отсутствие адекватной реакции со стороны властей Карачаево-Черкесской республики и стало тем самым катализатором конфликта и поводом для открытой агрессии народа. Жители заявили о бессрочной голодовке, которая должна была продолжаться до тех пор, пока их требования не услышат на самом верху. А требования весьма простые: разобраться с допущенными нарушениями и наказать виновных в соответствии с законом.

На минувшей неделе ЦИК РФ направил в Черкесск своего представителя Сергея Сироткина вместе с комиссией аппарата Центризбиркома. По итогам выездной проверки председатель ЦИК Элла Памфилова раскритиковала работу избиркома КЧР, устроив на заседании настоящий разбор полетов подчиненным в Карачаево-Черкесии, и потребовала провести кадровую «чистку» в ТИКах и участковых комиссиях. Памфилова дала 10-дневный срок руководителю избиркома КЧР Ларисе Абазалиевой на то, чтобы разобраться с нарушениями и уволить виновных.

Во властных структурах Карачаево-Черкесской республики тоже не обошлось без кадровых перестановок. Уволен руководитель администрации главы КЧР Эльдар Салпагаров.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить волну народного гнева. Активисты продолжали настаивать на голодовке, требуя разобраться в каждом конкретном случае нарушений.

После долгих уговоров активисты согласились на переговоры с представителями власти. До последнего момента было неясно, начнут ли организаторы голодовку сразу после встречи 23 апреля, или вопрос может решиться. На собрание пришел только один представитель власти — городской депутат Эдуард Маршанкулов . На встрече собралось около 250 местных жителей, которые лично столкнулись с нарушениями, работая наблюдателями на избирательных участках в КЧР в день выборов 18 марта.

Страсти кипели настолько, что порою казалось, Маршанкулова разорвут на месте, заставив отвечать не только за нарушения на выборах, но и за отсутствие социальных гарантий, низкие зарплаты, высокие цены, плохую медицину и разбитые дороги.

«Вы в сговоре с властью! Пришли нас здесь уговаривать, а мы вам верили! Вы обещали остановить беспредел, а сами его не остановили», — возмущались активисты в ответ на просьбы Маршанкулова повременить с резкими и кардинальными решениями.

«Вы сегодня можете мне говорить все, что угодно: ругать, обвинять в том, в чем считаете меня виновным. Давайте будем честными друг с другом, и каждый скажет все, как есть. Мы же не ставим под сомнение общий результат выборов, и вы не сомневаетесь, что безоговорочную победу на выборах одержал Владимир Владимирович Путин , — а это очень важный и ключевой момент на сегодня, — заявил Маршанкулов. — Поэтому мы не оспариваем результат. Мы недовольны нерадивыми чиновниками, избирательной комиссией КЧР…»

«А мы и не надеялись на избирательную комиссию, мы надеялись на вас! Нет веры ни во что и ни в кого!» — парировали из зала.

«Вы депутат, ваша недоработка и вина в том, что законы не работают! Вы пришли, поговорили, а дальше что?» — перекрикивая десятки голосов, громко заявила женщина в красной куртке.

«У нас масса вопросов. Наш представитель, член избирательной комиссии с правом совещательного голоса, Андрей Давыдов был лишен полномочий, его незаконно удалили из избиркома КЧР в день выборов, и мы были лишены возможности участвовать в заседаниях избиркома, — ответил Маршанкулов. — Мы разбираемся с этим, а также со всеми допущенными нарушениями. И мы добьемся того, чтобы все наши обращения были рассмотрены, а виновные наказаны.

В том же Малокарачаевском районе не пустили на участки ни одного нашего представителя, в других районах наблюдателей выгоняли с участков, девочек грубо выталкивали. Ни один такой инцидент без разбирательств не останется. Я лично встречался с прокурором республики. Он меня заверил, что по всем этим случаям разберутся.

Я вас прошу, давайте повременим с голодовкой. Дайте мне срок полтора месяца, и все ваши вопросы будут решены. Все нарушения рассмотрят, и по каждому будут приняты меры. По всем этим моментам я вам гарантирую, что сам все проконтролирую! Я не говорю вам: давайте простим все, забудем и не будем бороться. Будем! Мы судимся, мы единственный регион, где 14 исков в судах. Я просто прошу вас отказаться от голодовки. Повременить! Единственное, что хочу сказать, я никогда не был в сговоре с властью! Никогда ни с кем не договаривался и не работал по чьей-то указке!»

В результате более чем трехчасового общения активисты с трудом, но согласились отменить голодовку. Уникальный случай, когда серьезный политический кризис был разрешен без участия региональных властей. Впрочем, пить шампанское еще рано. Через полтора месяца активисты вновь соберутся, и тогда уже Маршанкулову придется отвечать на те же самые вопросы, но уже не обещаниями и личными гарантиями, а конкретными результатами.

Комментарии экспертов

«Ситуация, когда лидер из народа пользуется большим доверием, нежели действующая власть, вполне объяснима на Кавказе. Здесь, как нигде, на человека работает авторитет, сформированный мнением тех, кому он однажды помог, сдержал слово, выполнил обещание. Такие люди пользуются большим влиянием на народ, нежели те, кто занимает серьезные посты. Поэтому ничего удивительного в том, что Маршанкулов смог сделать в одиночку то, что не сделал весь аппарат республиканской власти, нет. Ситуация вполне логична и объяснима», — считает политолог Юрий Шаганов.

«Роль миротворца — самая благодатная почва для формирования положительного имиджа политика. Маршанкулов тонко прочувствовал, где и как надо заходить, и зашел. Можно сказать, он воспользовался конфликтной ситуацией и беспомощностью властей. Для него это была прекрасная возможность заработать политические баллы в преддверии грядущих выборов в республиканский парламент, и он ею воспользовался. Поэтому говорить о нем, как о благородном миротворце, не стоит. Скорее, это мудрый стратег, работающий в своих личных интересах», — уверен эксперт в области истории и политологии Михаил Халилов

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