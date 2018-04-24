Пентагон: новая Стратегия ПРО США будет учитывать «конкуренцию великих держав»

Россией и ВАШИНГТОН, 24 апреля. / ТАСС /. Новая американская Стратегия дальнейшего развития системы противоракетной обороны (ПРО) будет выстроена с учетом соперничества США Китаем на мировой арене. Это подтвердил во вторник на встрече с журналистами первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан

Он не стал называть точную дату представления несекретной версии данного документа, публикация которой, по сведениям американской печати, откладывалась уже несколько раз. «Я бы ожидал ее обнародования, вероятно, в следующие несколько недель. Она сейчас подвергается окончательному рассмотрению», — сказал первый заместитель главы американского военного ведомства

" [Документ] касается множества наших текущих средств и возможностей и того, как мы это расширяем", — пояснил Шанахан. По его словам, «во многом» создание американской системы ПРО, как Вашингтон неоднократно заявлял в прошлом, нацелено на Иран КНДР . Однако теперь этим дело не ограничивается, признал первый заместитель шефа Пентагона

Это (новая Стратегия в области ПРО — прим. ТАСС) действительно попадает под «зонтик» Стратегии национальной обороны, того, как мы эффективно модернизируем [свои Вооруженные силы], чтобы быть более смертоносными. И когда мы говорим о Стратегии национальной обороны, в ее центре находится конкуренция великих держав — с Китаем и Россией", — подчеркнул Шанахан.