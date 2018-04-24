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Вандалы разрушили кладбище в Брянской области
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Вандалы разрушили кладбище в Брянской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Злоумышленники разбили несколько надгробий на Новозыбковском кладбище в Брянской области. «360» публикует фотографии с места происшествия.
Источник фото: Канал 360tv
В МВД по области подтвердили, что на указанном кладбище неизвестные сломали несколько надгробий. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.
Источник фото: Канал 360tv
Судя по надписям на надгробиях, среди них могут быть ветераны. Пока злоумышленников не нашли.
В середине апреля жители Челябинской области сообщили о появившемся вандале, который разрушает надгробия. Вот уже полгода одну из могил на погосте регулярно находят оскверненной.
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