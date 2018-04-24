Страны СНГ будут узнавать информацию о странах-производителях товаров

Определение «декларация о происхождении товара» в Протоколе о правилах определения страны-поставщика товаров на территории стран участников Содружества Независимых Государств (СНГ) следует уточнить. Соответствующий протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (СНГ) направлен на рассмотрение Госдумы Правительством.

В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась « Парламентская газета », отмечается, что Правила будут дополнены новым приложением, определяющим текст декларации о происхождении товара, и новым разделом под названием «Проведение проверки достоверности сведений о стране происхождения».

Кроме того, предусмотрено дополнение перечня условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели местою

В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» Протокол нуждается ратификации, поскольку устанавливает правила, отличные от предусмотренных законодательством России

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 19 января 2017 года.

Непосредственно документ был подписан на заседании Совета глав правительств государств — участников СНГ в Душанбе 30 октября 2015 года.