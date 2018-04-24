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Страны СНГ будут узнавать информацию о странах-производителях товаров
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Страны СНГ будут узнавать информацию о странах-производителях товаров 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Определение «декларация о происхождении товара» в Протоколе о правилах определения страны-поставщика товаров на территории стран участников Содружества Независимых Государств (СНГ) следует уточнить. Соответствующий протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (СНГ) направлен на рассмотрение Госдумы Правительством.
В пояснительной записке к документу, с которой ознакомилась «Парламентская газета», отмечается, что Правила будут дополнены новым приложением, определяющим текст декларации о происхождении товара, и новым разделом под названием «Проведение проверки достоверности сведений о стране происхождения».
Кроме того, предусмотрено дополнение перечня условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели местою
В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» Протокол нуждается ратификации, поскольку устанавливает правила, отличные от предусмотренных законодательством России.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 19 января 2017 года.
Непосредственно документ был подписан на заседании Совета глав правительств государств — участников СНГ в Душанбе 30 октября 2015 года.
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