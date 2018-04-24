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Фанаты Селены Гомес устроили давку в Германии ради селфи
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Фанаты Селены Гомес устроили давку в Германии ради селфи 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Фееричным инцидентом обернулся приезд Селены Гомес в Германию, с рабочим визитом фирмой, лицом которого является певица. Поклонники и журналисты узнали адрес отеля, где остановилась звезда и устроили настоящую давку. От видео в инстаграм даже покрываешь мурашками. Такого количества народа мы не видели никогда.
Пока не случилось трагедии, работники отеля были вынуждены вызвать отряды полиции, чтобы успокоить толпу. К счастью, Селена вышла к поклонникам и дала более сотни селфи и автографов и всех успокоила.
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