Пятьдесят брошенных судов скопилось на берегах Печоры в НАО

ТАСС , 24 апреля. Полсотни брошенных судов необходимо утилизировать с берегов Печоры в районе города Нарьян-Мар . Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации столицы Ненецкого автономного округа.

"С берегов Печоры предстоит утилизировать 50 брошенных судов. В настоящее время на берегах водоема в границах города Нарьян-Мара и поселка Искателей находятся 50 брошенных плавсредств. У 19 из них собственники установлены, у 10 — не установлены, 21 объект признан металлоломом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собственники брошенных барж и лодок утилизируют свое имущество неохотно. В ходе заседания межведомственной комиссии по организации очистки берегов реки Печоры было принято решение летом провести рейд и проверить, кто из владельцев не убрал с береговой полосы ветхие суда.

Из 10 бесхозяйных объектов администрация Нарьян-Мара установила собственников двух брандвахт. Еще два плавучих средства — понтон у дома № 33 по переулку Сахалинский и баржа в районе улицы Заводская — включены в реестр бесхозного имущества. В настоящее время муниципалитет собирает пакет документов в суд для передачи объектов в собственность города. После этого брошенные суда можно будет утилизировать.

Остальные шесть бесхозных плавсредств будут утилизированы компанией, которой перешли права на объекты в результате торгов. Что касается 21 объекта металлолома, их решено утилизировать в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды».

В 2016-2017 годах на берегах Печоры выявлены 94 бесхозных лодок, барж, понтонов и других плавучих средств. Из них 38 объектов утилизированы в 2017 году.