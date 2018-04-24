Англичанка стала бомжом из-за любви к чужим свадьбам

Гражданка Великобритании Джорджина Чайлдс задолжала крупную сумму денег банкам и лишилась жилья. Долги образовались из-за чрезмерных расходов на участие в церемониях бракосочетания: за последние четыре года женщину пригласили на 14 свадеб, и ни одной из них она не пропустила. Об этом пишет Independent.

О своей «свадебной» проблеме 30-летняя Чайлдс рассказала в эфире утреннего телешоу на канале ITV. В общей сложности участие в 14 церемониях обошлось ей в 13 тысяч фунтов (более миллиона рублей). Женщина оплачивала расходы на транспорт и отели кредитными картами. В итоге долговая нагрузка стала непомерной, и она вынуждена была отказаться от собственного жилья.

Сейчас Чайлдс живет в доме родителей в графстве Эссекс . Несмотря на сложившуюся ситуацию, она утверждает, что ни за что не ответила бы отказом на очередное свадебное приглашение, потому что это стало бы «социальным провалом».

Большинство телезрителей, обсуждавших программу в социальных сетях, негативно оценили поведение женщины. «Это вот сейчас серьезно? Она будет жить с родителями, но не откажет приглашающему», — цитирует издание одного из интернет-пользователей. «Мне ее жаль, но она сама виновата в том, что потратила столько денег», — написал другой.

По данным Independent, в среднем участие в свадьбе обходится британцу в тысячу фунтов (86 тысяч рублей). Если речь идет о церемонии за рубежом, расходы увеличиваются вдвое.

В конце 2017-го в СМИ активно обсуждалась история об американке, избавившейся от восьми килограммов кожи, чтобы идеально выглядеть на собственной свадьбе. 41-летняя женщина сбросила половину собственного веса, отказавшись от фастфуда в пользу здорового питания, но из-за похудения она столкнулась с новой проблемой: ее кожа растянулась и свисала складками. Лишнее пришлось удалять хирургическим путем.