Почему не удается обнаружить инопланетян

Испанские психологи задались вопросом: а что, если причина, которая нам мешает обнаружить во Вселенной инопланетный разум, скрыта в человеческом факторе или биопсихологических особенностях нашего мозга. Ведь ему приходится обрабатывать огромный объем разной информации, причем крайне сложно отделить полезную от ненужной. Нередко бывает, что человек просто не замечает того, что у него находится прямо перед глазами, потому что его внимание в этот момент направлено в совершенно другую сторону. Этот эффект был открыт еще в 90-х годах прошлого века, получил название «слепота невнимания». Скажем, он может не увидеть неожиданно возникший перед ним на короткое время раздражитель, который затем исчезает из кадра.

Для проверки своей идеи исследователи провели простой эксперимент. Добровольцев попросили на аэроснимках поверхности нашей планеты отметить здания, реки, горные хребты и другие объекты. Причем на одной из фотографий имелась крошечная, размером 3 мм, горилла. Итог: заметили гориллу на снимке только 32,8 процента людей. Ученые особо обратили внимание, что почти все участники эксперимента давали быстрые ответы, то есть действовали импульсивно, полагаясь в основном на интуицию.

По мнению авторов, выбор одного метода поиска, например, радиосигналов внеземного происхождения, не позволяет выйти за эти жесткие рамки, а потому мы можем просто не обратить внимания на другие возможности. Говоря образно, не замечать подрисованную на снимке гориллу. Поэтому нужно расширить варианты поисков. И прежде всего выйти за рамки шкалы Кардашева — метода, который оценивает цивилизации по потребляемой ими энергии. Ведь могут быть цивилизации, которые только зародились, и там совсем иное энергопотребление. А суперразвитые сообщества могут применять пока такой экзотический для нас источник энергии, как «темная материя».

Возможно, «слепота невнимания» мешает нам обнаружить братьев по разуму

Кстати, что в опросах населения разных стран из всех видов непознанных явлений с большим отрывом лидируют инопланетяне. За них «голосуют» около 47 процентов, а установить контакт с ними готовы 60 процентов.