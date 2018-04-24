Задачи на 2018 год поставил Губернатор Вологодской области работникам местного самоуправления

Планы на будущее прозвучали в рамках торжественного мероприятия в честь Дня местного самоуправления. Кульминацией собрания стало награждение отличившихся работников. Благодарности из рук Губернатора Вологодской области получили главы городов и районов Вологодчины и представители администраций. Все эти люди внести свой вклад в развитие региона.

В праздничном собрании приняли участие депутаты Законодательного Собрания Вологодской области, представители Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области», Главы районов и городских округов, старосты. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подвел итоги совместной работы за последние несколько лет. Среди главных побед — сокращение госдолга и переход от бюджета выживания к бюджету развития. Процветание региона становится одним из приоритетных направлений бюджетных расходов.

«Деятельность муниципальной власти — это сложная каждодневная работа. От ее эффективности зависит экономическое развитие муниципалитетов, социальная сфера, качество жизни населения и благосостояние граждан», — подчеркнул Олег Кувшинников.

Сергей Воропанов. За многолетний добросовестный труд, высокие результаты профессиональной деятельности и активную гражданскую позицию свыше 70 руководителей и работников местных администраций были удостоены наград Губернатора, Законодательного Собрания области, а также Российского союза спасателей. Благодарность за свой труд получил и Мэр Вологды

«Хочется выразить огромную благодарность за оценку работы нашей команды. Наша главная цель — сделать город и область лучше», — подчеркнул он.

Председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко вручил почетные грамоты главам сельских поселений и районов области. Поздравляя участников мероприятия с профессиональным праздником, спикер областного парламента подчеркнул, что представители местной власти и старосты успешно решают задачи и реализуют многочисленные проекты, направленные на улучшение жизни вологжан.

«Именно вы обеспечиваете взаимодействие с жителями, слышите и решаете их проблемы. Самое главное, от того, насколько все ветви власти открыты, насколько управленцы на местах способны слышать людей и реагировать на запросы общества, реализовать задачи, которые прописаны в стратегии развития региона, зависит то, как власть воспринимают наши люди. Уверен, те амбициозные задачи, которые сегодня стоят перед нами, мы все вместе выполним», — обратился к собравшимся председатель ЗСО Андрей Луценко.

В завершение мероприятия глава региона Олег Кувшинников поставил перед муниципалитетами ключевые задачи на 2018 год. В их числе — продолжение объединения муниципальных образований и оптимизации численности служащих, укрепление доходной базы бюджетов, своевременное освоение выделенных средств, а также активное участие в федеральных и региональных проектах.