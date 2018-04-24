Новые аттракционы и иллюминация. Что нового появится в пермском парке Горького к лету

Новый летний сезон пермский парк Горького встретит обновленным. С центральной площади парка уберут аттракционы, чтобы сделать ее более свободной. Также большие изменения произойдут на детской железной дороге, а еще появится несколько новых аттракционов. Подробно обо всех новшествах рассказал директор парка Рашид Габдуллин.

Центральная площадь парка станет свободней

Центральная площадь парка Горького — это пространство вокруг ротонды. До недавних пор на площади располагались аттракционы «Гусеница» (ее переместили ближе к веревочному парку, на место павильона PlayDay), «Свадебная карусель» (теперь стоит рядом с малым колесом обозрения), «Дикий запад» и «Пираты-2» (они будут за сценой) мини АЗС и батуты (переехали в район детских площадок на углу улицы Революции и Комсомольского проспекта).

— Была захламленность, отсутствие архитектурной концепции. Теперь все изменится, — заявил Габдуллин. — Все аттракционы перенесены на другие участки парка. Вместо них на площади расположатся легкие шатры, где дети под руководством наставников смогут рисовать, лепить и заниматься другими интересными делами. Также здесь появится интересная инсталляция, элементы которой можно будет поворачивать стороной нужного цвета, создавая собственные картины и послания.

Все аттракционы с центральной площади переместили в другие места

Единственный аттракцион, который останется на центральной площади — канадский колесный паровозик. Здесь расположится его вокзал, а маршрут, как и прежде, будет пролегать по аллеям парка.

Часть парка на углу улицы Революции и Комсомольского проспекта станет более наполненной

Сюда переедут батуты, ранее находившиеся ближе к центру парка, и мини АЗС. В этой же зоне парка продолжат работать бесплатная и платная игровая площадки.

— В этом году мы благоустроили бесплатную игровую зону. Здесь появились асфальтированные дорожки. В будущем мы планируем и дальше развивать эту территорию, делать ее более комфортной и интересной, — говорит директор парка.

«Мамина комната» изменилась и переехала

Детская игровая комната в этом сезоне переехала на новое место. Теперь она расположена рядом с аттракционом «Черная жемчужина» и рестораном Casa Mia. Комнату полностью обновили. Теперь пространство внутри более явно разделено на зоны для творчества, развлечения малышей, игр девочек и мальчиков. Также внутри есть место, где мамы могут сменить младенцам подгузники.

Внутри «Маминой комнаты» пространство теперь разделено на зоны

— Детей старше трех лет можно будет оставить в комнате под присмотром ее сотрудников. В это время мама сможет выпить кофе в ближайшем кафе или даже успеть съездить в салон красоты.

В парке появятся новые аттракционы для детей и их родителей

На месте мини АЗС установят гигантские шахматы, играть в них можно будет бесплатно.

— В парке уже монтируют новый аттракцион итальянской компании Zamperla — Wave Вlаster. Использовать его смогут и дети, и взрослые. Они сядут в кресла и начнут движение по кругу, то опускаясь, то поднимаясь. Новинка будет находиться неподалеку от «Маминой комнаты», рядом с другими каруселями для младшего возраста, — объясняет Рашид Габдуллин.

Руководство парка представило новые аттракционы для детей и родителей

В этой же части парка установят аттракцион «Каноэ» челябинского производства. Это импровизированная река, по которой нужно будет проплыть на лодке, используя весло.

Детская железная дорога превратится в «Восточный экспресс»

Детская железная дорога, что находится рядом с центральной площадью парка, обзаведется собственным вокзалом под названием «Восточный экспресс» — внешне он будет напоминать вокзал в Стамбуле . Кроме того, в парке работают над обновлением поезда.

Детская железная дорога обзаведется вокзалом и обновленным составом

— Раньше у состава был локомотив и два вагона. Сейчас вагонов станет три: один открытый и два крытых. По размерам они будут больше, чем прежние, — обещает директор парка Горького. — В открытом вагоне будут ехать те, кто купил билеты в плацкарту, в крытом — те, кто выбрал СВ-класс.

Маршрут поезда и время катания останутся прежними.

Колесо обозрения оборудуют иллюминацией

К новому сезону большое, 50-метровое, колесо обозрения оборудуют иллюминацией. Сейчас лампы устанавливают на стороне, обращенной к улице Краснова. К июню работы закончатся и на стороне улицы Революции. Включать иллюминацию будут в вечернее время. В тестовом режиме иллюминацию опробуют уже завтра.

Иллюминация — не единственное изменение в колесе обозрения. Во всех кабинках начиная с этого сезона будет играть музыка, а пассажиры ВИП-кабинок смогут во время катания послушать информацию о Перми

В веревочном парке появятся пиратский корабль и замок

Эти объекты дети смогут использовать для командной игры. Они наденут предложенные парком костюмы пиратов и рыцарей и будут обстреливать друг друга из пушек с мягкими снарядами.

— Для такой игры не потребуется страховочный трос, как при традиционном прохождении веревочного парка. Под игровой зоной будет натянута страховочная сетка, — сообщают в парке.

В веревочном парке появится пиратский корабль…

… и замком

Аллею любви уберут

— На месте скульптур появятся беседки для уединения, — рассказали в парке.

Развлечения в парке станут безопаснее

— Все аттракционы парка этим летом пройдут техническое освидетельствование. Его проведет московская компания, имеющая государственную аккредитацию. Раньше эту услугу парку оказывала пермская компания, — заявил Рашид Габдуллин. — Мы уверены, что проблем не возникнет — на всех аттракционах у нас установлены основные и дублирующие системы безопасности.

У большого колеса обозрения появится иллюминация

В парке разыграют автомобиль

— Совместно с нашими партнерами мы разыграем автомобиль Datsun On-Do. Претендовать на выигрыш смогут все, кто прокатился на большом колесе обозрения. Победитель станет известен в августе, — рассказал Рашид Габдуллин.

Также в Парке Горького традиционно отремонтируют ротонду и другие нуждающиеся в этом объекты.