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Собачью жизнь отрегулирует закон
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Собачью жизнь отрегулирует закон 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Как избавить улицы и дворы столицы от бродячих псов? На круглом столе, прошедшем в медиацентре «ВМ», эксперты обсудили положение дел с бездомными животными.
Еще в 2002 году правительство Москвы одним из первых в России одобрило программу гуманного регулирования численности животных. Из столичного бюджета выделяются средства на отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание собак в городских приютах. По данным председателя Комиссии по экологической политике Мосгордумы Зои Зотовой, город ежегодно тратит на это до 900 миллионов рублей.
— За 20 лет Москва сделала огромный шаг вперед в этом вопросе и может быть ориентиром для других регионов, — считает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. — В том числе по части запрета жестокого отношения к животным.
В столице сейчас работает 280 ветеринарных клиник, в контакте с ними — приюты для животных. Как рассказала Зоя Зотова, собаки там содержатся раздельно, а специалистов-ветеринаров и волонтеров хватает.
— Но крупные государственные приюты на 1–1,5 тысячи собак — это тюрьмы для животных, — считает старший волонтер благотворительного фонда «В добрые руки» Светлана Попова. Она предлагает разбить их на пять–восемь мелких, где волонтеры, врачи и многие другие специалисты могли бы заботиться о каждой собаке.
Чтобы этот процесс стал более прозрачным, Кирилл Горячев предлагает установить в приютах видеокамеры, чтобы видеть, как содержатся животные и как расходуются бюджетные деньги.
Глава региональной общественной организации зоозащиты «Экология человека» Татьяна Королева предложила перенять полезный опыт Московской области, где бродячих животных после отлова стерилизуют, вакцинируют и отпускают на волю.
Отдельно рассматривался на круглом столе и вопрос волонтерства. Так, многие из экспертов согласились с тем, что право волонтеров наблюдать за работой приютов нередко существует только на бумаге.
КСТАТИ
Если вы увидели бездомную собаку, позвоните в управу и сделайте заявку на отлов животного. Этим займется спецбригада (ветеринар и ловец собак). Животное отправят на вакцинацию и стерилизацию, а затем в приют. Оттуда 20 процентов животных попадают к новым хозяевам.
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