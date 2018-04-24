Собачью жизнь отрегулирует закон

Как избавить улицы и дворы столицы от бродячих псов? На круглом столе, прошедшем в медиацентре «ВМ», эксперты обсудили положение дел с бездомными животными.

Еще в 2002 году правительство Москвы одним из первых в России одобрило программу гуманного регулирования численности животных. Из столичного бюджета выделяются средства на отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание собак в городских приютах. По данным председателя Комиссии по экологической политике Мосгордумы Зои Зотовой, город ежегодно тратит на это до 900 миллионов рублей.

— За 20 лет Москва сделала огромный шаг вперед в этом вопросе и может быть ориентиром для других регионов, — считает вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. — В том числе по части запрета жестокого отношения к животным.

В столице сейчас работает 280 ветеринарных клиник, в контакте с ними — приюты для животных. Как рассказала Зоя Зотова , собаки там содержатся раздельно, а специалистов-ветеринаров и волонтеров хватает.

— Но крупные государственные приюты на 1–1,5 тысячи собак — это тюрьмы для животных, — считает старший волонтер благотворительного фонда «В добрые руки» Светлана Попова . Она предлагает разбить их на пять–восемь мелких, где волонтеры, врачи и многие другие специалисты могли бы заботиться о каждой собаке.

Чтобы этот процесс стал более прозрачным, Кирилл Горячев предлагает установить в приютах видеокамеры, чтобы видеть, как содержатся животные и как расходуются бюджетные деньги.

Глава региональной общественной организации зоозащиты «Экология человека» Татьяна Королева предложила перенять полезный опыт Московской области , где бродячих животных после отлова стерилизуют, вакцинируют и отпускают на волю.

Отдельно рассматривался на круглом столе и вопрос волонтерства. Так, многие из экспертов согласились с тем, что право волонтеров наблюдать за работой приютов нередко существует только на бумаге.

КСТАТИ

Если вы увидели бездомную собаку, позвоните в управу и сделайте заявку на отлов животного. Этим займется спецбригада (ветеринар и ловец собак). Животное отправят на вакцинацию и стерилизацию, а затем в приют. Оттуда 20 процентов животных попадают к новым хозяевам.