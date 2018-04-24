Коммунальщики в ежедневном режиме проливают водой улицы Вологды

Ежедневно на улицы города выходят три машины, которые проливают проезжую часть, сбивая пыль в сторону обочин. От полноценной мойки улиц этот процесс отличается силой напора воды. Включать шланги днем на полную мощность нельзя. А ночная мойка улиц приостановлена на период заморозков.

«Мыть улицы Вологды мы начали с 10 апреля, но пока погода не позволяет проводить этот процесс в полную силу. Пока не установился стабильный плюс по ночам, работы по проливке будут проходить только днем. Предварительно проезжая часть прометается специальными машинами — пылесосами, а уже затем начинаются «водные процедуры». Первым делом обрабатываем улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта, чтобы машины и автобусы поднимали меньше пыли», — рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова

Завтра бригады рабочих выйдут на проливку Окружного шоссе, улиц Ярославской, Возрождения, Медуницинской, Некрасова, Дальней и дорог в микрорайоне Лукьяново.

Также продолжается уборка мусора с придорожных газонов и обочин, очистка прилотковой зоны — в центральной части города она уже приведена в порядок. Сейчас уборка идет в микрорайонах и на второстепенных дорогах. Свыше 100 коммунальщиков ежедневно привлечены к сезонным работам.

Напомним, генеральная уборка города прошла и в минувшие выходные. На общегородской субботник вышли свыше 7 тысяч вологжан, после уборки на полигон было вывезено 140 тонн мусора. Двухмесячник по благоустройству продлится до 21 июня. В течение этого времени Вологда будет готовиться к Дню города, помимо уборки, запланированы посадки деревьев и цветов.