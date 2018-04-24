«Экономика держится за счет крупных предприятий: госзаказа не будет, и она начнет схлапываться»

«Итоги 2017 года в Курганской области показывают неплохой рост производства. Хотелось бы, чтобы эти темпы сохранились. Потому что предприятия не могут их всегда поддерживать. Бывают определенные периоды затишья в производстве, в госзаказах. Пример тому — Курганмашзавод , который испытывал такое. И обольщаться процентами роста не стоит. Наоборот, надо понимать, что если предприятия остановят свое развитие, непонятно, на что можно рассчитывать.

Утверждение ТОРов в трех муниципалитетах — это хорошее достижение. Потому что эти населенные пункты получат возможности для развития. Но ждать быстрых изменений вряд ли возможно. Чтобы реализовать этот статус, нужно заводить туда инвесторов, которые могут внести изменения в экономику. Чтобы муниципалитеты-моногорода получили дополнительные источники и для инфраструктурного развития.

Снижение дефицита бюджета на 2 миллиарда — это неплохой результат. Но такая тенденция может прекратиться: то, что удалось в одном году, может не получиться в другом.

Снижение энерготарифа на 19% — это первый шаг. Самое важное— снизить тарифы для юридических лиц. Вопрос очень больной, многие проблемы экономики Курганской области именно в этом. И без помощи Федерации здесь не обойтись. Здесь надо выходить на руководство страны и ставить вопрос более остро.

Одна из важнейших тем сегодня — обсуждение Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. Потому что без той самой надежды на будущее, о которой мы говорим, никакого расцвета Курганской области не будет. А надежда должна опираться на просчитанную стратегию. Чтобы понимать, куда мы идем, с чем мы идем, с кем мы идем. Это очень важный вопрос, который пока висит в воздухе. Так же важен вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. Без этого развитие тех же ТОСЭР не произойдет. Иначе, зачем мы их создаем?

Крупных инвесторов не может быть много, ну один, два. Спасает сеть мелких бизнесов. И нужно мощная система их поддержки. В развитых экономиках доля малого бизнеса составляет 60%. В Курганской области пока экономика держится за счет крупных предприятий. А вот завтра госзаказа не будет, и экономика начнет схлапываться. Именно тогда возникают разговоры: „давайте мы распилим Курганскую область между соседями“.

Убежден, что в области нужно использовать опыт соседних регионов для лоббирования интересов зауральского бизнеса и повышения его конкурентоспособности».

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