Испанский архитектор разбил в Костроме машину за 3 миллиона

Испанец Марти Ривьера высказался о костромской архитектуре и дорогах, узнал KOSTROMA.TODAY. Он приехал в Кострому чуть больше года назад и с тех пор живет здесь.

Марти Ривьера сегодня встретился со студентами костромской сельскохозяйственной академии. На мастер-класс его пригласили студенты архитектурного факультета.

Встреча оказалась очень бурной и горячей. Синьор Ривьера ответил на все вопросы студентов и рассказал, как попал в Кострому.

«Да машина сломалась, когда влетел в яму! А когда машина за 3 миллиона ломается, это что-то значит. Значит, в этом месте что-то есть!» — рассказал Марти РИВЬЕРА.

Кострома понравилась испанцу, поэтому пока он не собирается переезжать. При этом архитектор раскритиковал состояние города.

По информации пресс-службы городской думы, в Костроме ему больше всего нравится филармония. Синьор Ривьера объяснил это тем, что такое здание оценили бы в Америке, потому там любят все новое и современное.