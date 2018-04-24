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Испанский архитектор разбил в Костроме машину за 3 миллиона
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Испанский архитектор разбил в Костроме машину за 3 миллиона 

Kostroma.Today 35 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Испанец Марти Ривьера высказался о костромской архитектуре и дорогах, узнал KOSTROMA.TODAY. Он приехал в Кострому чуть больше года назад и с тех пор живет здесь.
Марти Ривьера сегодня встретился со студентами костромской сельскохозяйственной академии. На мастер-класс его пригласили студенты архитектурного факультета.
Встреча оказалась очень бурной и горячей. Синьор Ривьера ответил на все вопросы студентов и рассказал, как попал в Кострому.
«Да машина сломалась, когда влетел в яму! А когда машина за 3 миллиона ломается, это что-то значит. Значит, в этом месте что-то есть!» — рассказал Марти РИВЬЕРА.
Кострома понравилась испанцу, поэтому пока он не собирается переезжать. При этом архитектор раскритиковал состояние города.
По информации пресс-службы городской думы, в Костроме ему больше всего нравится филармония. Синьор Ривьера объяснил это тем, что такое здание оценили бы в Америке, потому там любят все новое и современное.
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