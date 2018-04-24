Перспективная молодежь Газпрома учится общаться и дружить

В обществе «Газпром добыча Ноябрьск» прошла V Открытая интеллектуальная игра «Перспектива» среди дочерних организаций Газпрома , приуроченная к 25-летию ПАО «Газпром» и Году добровольца в России . В этом году интеллектуальная игра «Перспектива» собрала 13 команд.

«Ежегодно игра объединяет десятки молодых специалистов со всего Газпрома, — отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. — Это отличная площадка для общения, обмена опытом и налаживания связей, которые способствуют дружескому сотрудничеству наших организаций».

Как сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром добыча Ноябрьск», молодые специалисты приняли участие в приключенческом квесте, совершили экскурсии по городу, побывали на предприятии ноябрьских газовиков, а также прошли тренинг по командообразованию. Кульминацией мероприятия стала интеллектуальная игра. Первое место завоевала команда «Газпром георесурс», серебро — у команды «Газпром трансгаз Екатеринбург», на третьем месте — команда «Газпром добыча Надым».