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Перспективная молодежь Газпрома учится общаться и дружить
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Перспективная молодежь Газпрома учится общаться и дружить 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В обществе «Газпром добыча Ноябрьск» прошла V Открытая интеллектуальная игра «Перспектива» среди дочерних организаций Газпрома, приуроченная к 25-летию ПАО «Газпром» и Году добровольца в России. В этом году интеллектуальная игра «Перспектива» собрала 13 команд.
«Ежегодно игра объединяет десятки молодых специалистов со всего Газпрома, — отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. — Это отличная площадка для общения, обмена опытом и налаживания связей, которые способствуют дружескому сотрудничеству наших организаций».
Как сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и СМИ компании «Газпром добыча Ноябрьск», молодые специалисты приняли участие в приключенческом квесте, совершили экскурсии по городу, побывали на предприятии ноябрьских газовиков, а также прошли тренинг по командообразованию. Кульминацией мероприятия стала интеллектуальная игра. Первое место завоевала команда «Газпром георесурс», серебро — у команды «Газпром трансгаз Екатеринбург», на третьем месте — команда «Газпром добыча Надым».
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