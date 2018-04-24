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Кто лишится постов в обновленной команде Путина и Медведева
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Кто лишится постов в обновленной команде Путина и Медведева 

Дни.ру 43 минуты назад
Фото: Дни.ру
Источники в Кремле раскрыли имя главы нового правительства. Нечего сенсационного они не сообщили — кабинет возглавит Дмитрий Медведев. Зато несколько министров, с большой долей вероятности, расстанутся со своими портфелями.
Новый состав правительства возглавит действующий премьер Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «Царьград». Журналисты узнали, что Госдума может рассмотреть кандидатуру руководителя нового правительства уже 8 мая, то есть на следующий день после инаугурации президента Владимира Путина.
Собеседник телеканала отметил, что решение по Медведеву принято, а вот посты его заместителей займут новые лица — Игорю Шувалову и Аркадию Дворковичу не нашлось места в обновленном кабмине. Свои посты также могут потерять министр транспорта Максим Соколов, глава Минкульта Владимир Мединский; Вероника Скворцова, возглавляющая Минздрав и министр образования Ольга Васильева.
Имена будущих вице-премьеров держатся в строжайшем секрете. Источник «Царьграда» подчеркивают, что переговоры были очень тяжелыми и долгими, но на сегодня уже завершены и вряд ли решение по остающемуся в правительстве Медведеву и уходящим двум вице-премьерам будет пересмотрено.
По мнению политолога Павла Данилина в нынешней ситуации достаточно серьезные изменения в составе правительства просто необходимы. «Выступая с посланием Федеральному собранию, президент отметил достаточно существенный поворот во внешней и внутренней политике от той линии, которой мы придерживались, начиная с 2012 года. О том, что перестановки и замены в правительстве необходимы, свидетельствует и ситуация, сложившаяся в связи ужесточением антироссийских санкций со стороны США и их союзников», — сказал Данилин в интервью Dni.Ru.
Также остро стоит проблема укрепления безопасности страны, в связи с чем наблюдатели не исключают перестановок и в силовом блоке кабинета министров. По мнению Павла Данилина, новому правительству придется серьезно пересмотреть многие направления деятельности. То, что казалось адекватным в 2012 году не всегда адекватно в 2018-м, заключил эксперт.
Тем временем журналисты «Дождя» узнали, что Игорь Шувалов уйдет из правительства сам — он не хочет оставаться на своей должности первого вице-премьера в новом составе кабмина. По словам источников телеканала, информацию об уходе Шувалова сейчас активно обсуждают среди чиновников, подготовились к уходу начальника и в аппарате зампреда правительства.
Главная причина ухода — желание самого Шувалова, говорит его знакомый. Собеседник в аппарате правительства рассказывает, что первый вице-премьер давно просился в отставку у президента Владимира Путина и недавно получил добро. Знакомый чиновника подтверждает, что тот еще несколько лет назад хотел либо уйти в частный бизнес, либо возглавить Внешэкономбанк. В правительстве поговаривают, что Шувалов может занять место главы "Роснано" Анатолия Чубайса.
Инсайдерские источники «Дождя» также сообщают, что с высокой долей вероятности на своих должностях останутся министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин. Первый — опытнейший чиновник Минфина, а молодого главу Минэкономразвития агентство Bloomberg называло фаворитом Владимира Путина.
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