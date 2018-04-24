Кто лишится постов в обновленной команде Путина и Медведева

Источники в Кремле раскрыли имя главы нового правительства. Нечего сенсационного они не сообщили — кабинет возглавит Дмитрий Медведев . Зато несколько министров, с большой долей вероятности, расстанутся со своими портфелями.

Новый состав правительства возглавит действующий премьер Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «Царьград» . Журналисты узнали, что Госдума может рассмотреть кандидатуру руководителя нового правительства уже 8 мая, то есть на следующий день после инаугурации президента Владимира Путина

Имена будущих вице-премьеров держатся в строжайшем секрете. Источник «Царьграда» подчеркивают, что переговоры были очень тяжелыми и долгими, но на сегодня уже завершены и вряд ли решение по остающемуся в правительстве Медведеву и уходящим двум вице-премьерам будет пересмотрено.

По мнению политолога Павла Данилина в нынешней ситуации достаточно серьезные изменения в составе правительства просто необходимы. «Выступая с посланием Федеральному собранию, президент отметил достаточно существенный поворот во внешней и внутренней политике от той линии, которой мы придерживались, начиная с 2012 года. О том, что перестановки и замены в правительстве необходимы, свидетельствует и ситуация, сложившаяся в связи ужесточением антироссийских санкций со стороны США и их союзников», — сказал Данилин в интервью Dni.Ru

Также остро стоит проблема укрепления безопасности страны, в связи с чем наблюдатели не исключают перестановок и в силовом блоке кабинета министров. По мнению Павла Данилина, новому правительству придется серьезно пересмотреть многие направления деятельности. То, что казалось адекватным в 2012 году не всегда адекватно в 2018-м, заключил эксперт.

Тем временем журналисты «Дождя» узнали, что Игорь Шувалов уйдет из правительства сам — он не хочет оставаться на своей должности первого вице-премьера в новом составе кабмина. По словам источников телеканала, информацию об уходе Шувалова сейчас активно обсуждают среди чиновников, подготовились к уходу начальника и в аппарате зампреда правительства.