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Кубанские депутаты устроят ежеквартальный контроль над исполнением госпрограмм
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Кубанские депутаты устроят ежеквартальный контроль над исполнением госпрограмм 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Соответствующие изменения в краевой закон «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае» приняты депутатами краевого парламента в ходе 9-й сессии ЗСК.
Изменения в закон вызваны необходимостью усиления контроля за реализацией госпрограмм. Анализ их исполнения в 2017 году выявил отдельные недоработки, сообщили в кубанском парламенте.
«Внося эти изменения, мы усиливаем контроль за ходом реализации госпрограмм. Их координаторы теперь будут предоставлять ежеквартальную отчётность, — отметил, комментируя документ, спикер краевого парламента Юрий Бурлачко. — Практика показала, когда мы осуществляем контроль по итогам девяти месяцев, то теряем много времени. А большинство из этих программ обладает высокой социальной значимостью. Люди ждут важных вещей: газификации, чистой воды, новых дорог, ремонта в школах и многое другое. И если обещанное не выполняется — у наших избирателей возникает большое количество вопросов».
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