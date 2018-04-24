Кубанские депутаты устроят ежеквартальный контроль над исполнением госпрограмм

Соответствующие изменения в краевой закон «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае» приняты депутатами краевого парламента в ходе 9-й сессии ЗСК.

Изменения в закон вызваны необходимостью усиления контроля за реализацией госпрограмм. Анализ их исполнения в 2017 году выявил отдельные недоработки, сообщили в кубанском парламенте.