Ещё
Стойки с дорожными знаками на улице Рисского-Корсакова привели в порядок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стойки с дорожными знаками на улице Рисского-Корсакова привели в порядок 

Управа района Отрадное 47 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Поводом для этого стало обращение жителя на портал «Наш город». Согласно размещенной им фотографией, стойки были повреждены, обозначения плохо читались, что создавало вероятность возникновения аварийной ситуации.
На следующий день знаки были починены, а житель получил официальный ответ за подписью заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
-Ваше обращение рассмотрено 22.04.2018. Указанные неисправности устранены. Восстановлены в нормативное положение и закреплены стойки с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны, — написано в сообщении.
Напомним, что „Наш город“ — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)
Управа района Отрадное: последние новости
В храме на Алтуфьевском шоссе приведут в порядок территорию Глава управы Владимир Литовский встретится с жителями Отрадного 16 мая В Отрадном проверят материально-бытовые условия жизни участников Великой Отечественной войны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ378
Совет Европы пригрозил наказать Россию272
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»88
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии32
Минобороны показало «Зверей с Востока»48
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение