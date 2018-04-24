Стойки с дорожными знаками на улице Рисского-Корсакова привели в порядок

Поводом для этого стало обращение жителя на портал «Наш город». Согласно размещенной им фотографией, стойки были повреждены, обозначения плохо читались, что создавало вероятность возникновения аварийной ситуации.

На следующий день знаки были починены, а житель получил официальный ответ за подписью заместителя мэра Москвы , руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова

-Ваше обращение рассмотрено 22.04.2018. Указанные неисправности устранены. Восстановлены в нормативное положение и закреплены стойки с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны, — написано в сообщении.

Напомним, что „Наш город“ — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)