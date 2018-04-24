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Почему рыбаки отстаивают исторический принцип распределения квот
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Почему рыбаки отстаивают исторический принцип распределения квот 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Все участники мероприятия как один высказались за сохранение исторического принципа распределения квот. Именно он, в отличие от аукционов, позволяет отрасли развиваться.
Что до реформы, то предполагается половину разрешений на вылов краба выдавать «по старинке», тем компаниям, которые получили квоты еще в начале «нулевых годов» и с тех пор работают, соблюдая все условия. А вторую половину — разыгрывать на аукционах.
В итоге получается, что добросовестным бизнесменам придется заново выкупать ранее принадлежавшие им квоты на вылов. А откуда брать средства? Рыбный бизнес — «длинные» деньги. Нужно содержать и обновлять флот (один корабль строится несколько лет), платить экипажу, обслуживать береговую инфраструктуру. Аукционы могут обескровить отрасль.
"А дальше вы останетесь без ресурсов, вы не сможете выполнить свои инвестиционные обязательства объективно", — говорит экономист Михаил Делягин. Вполне возможно, что для быстрого возврата выплаченных на аукционах денег компаниям придется слишком активно вести добычу.
А в результате лет через десять для сохранения популяции ученые введут мораторий на вылов камчатского краба. А потом — и других обитателей вод.
И без улова тогда останутся все.
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