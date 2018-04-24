Общественники займутся ремонтом кладбища советских военнопленных в Кракове 

ВАРШАВА, 24 апр — РИА Новости. Польская общественная организация «Курск» займется ремонтом кладбища советских военнопленных в Кракове, сообщил РИА Новости руководитель организации Ежи Тыц.
"Следующей задачей "Курска" будет ремонт кладбища советских военнопленных в Кракове", — сказал Тыц.
Он рассказал, что на этом кладбище в восьми братских могилах покоятся почти 160 красноармейцев, замученных фашистами во время Второй мировой войны.
"В настоящее время мы находимся на этапе оценки ремонта и подготовки проекта. Мы уже встретились с представителем компании из Вроцлава, которая займется установкой нового памятника", — уточнил собеседник агентства.
Он рассказал, что хотя кладбище имеет небольшую площадь (16 на 32 метра), предстоит большой объем работ по его ремонту. «Практически все подлежит замене: ограда, памятник, бордюры, образующие могилы, цветники и так далее», — отметил Тыц.
Он добавил, что на ремонт кладбища еще предстоит получить разрешение малопольского воеводы, на что может уйти около месяца.
Организация «Курск» занимается ремонтом памятников и мест захоронений советских воинов в Польше. Недавно ее силами в Прошовицах на юге Польши было отремонтировано кладбище, где захоронены более 600 бойцов Красной армии.