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Общественники займутся ремонтом кладбища советских военнопленных в Кракове
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Общественники займутся ремонтом кладбища советских военнопленных в Кракове 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 24 апр — РИА Новости. Польская общественная организация «Курск» займется ремонтом кладбища советских военнопленных в Кракове, сообщил РИА Новости руководитель организации Ежи Тыц.
"Следующей задачей "Курска" будет ремонт кладбища советских военнопленных в Кракове", — сказал Тыц.
Он рассказал, что на этом кладбище в восьми братских могилах покоятся почти 160 красноармейцев, замученных фашистами во время Второй мировой войны.
"В настоящее время мы находимся на этапе оценки ремонта и подготовки проекта. Мы уже встретились с представителем компании из Вроцлава, которая займется установкой нового памятника", — уточнил собеседник агентства.
Он рассказал, что хотя кладбище имеет небольшую площадь (16 на 32 метра), предстоит большой объем работ по его ремонту. «Практически все подлежит замене: ограда, памятник, бордюры, образующие могилы, цветники и так далее», — отметил Тыц.
Он добавил, что на ремонт кладбища еще предстоит получить разрешение малопольского воеводы, на что может уйти около месяца.
Организация «Курск» занимается ремонтом памятников и мест захоронений советских воинов в Польше. Недавно ее силами в Прошовицах на юге Польши было отремонтировано кладбище, где захоронены более 600 бойцов Красной армии.
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