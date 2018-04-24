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Автовладельцев, моющих машины на дачных участках, могут оштрафовать по фото
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Автовладельцев, моющих машины на дачных участках, могут оштрафовать по фото 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Штраф за мытье транспортных средств на территории садовых участков и дачах Подмосковья может быть наложен по присланной в контролирующие органы фотографии — с таким предложением выступил председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.
"Дачников, которые моют свои машины в неположенных местах, можно будет сфотографировать и сообщить о нарушении в Госадмтехнадзор. Будем применять меры административного воздействия в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей на физлиц, от 30 до 50 рублей — на юрлиц", — сказал Чаплин. По его словам, мытье транспортных средств наносит вред экологии региона, а моющие средства, попадающие в почву, опасны для соседей. «Мыть машины разрешено только в тех местах, где есть возможность очистки сточных вод», — напомнил Чаплин.
Он считает, что необходим коллективный контроль над тем, как проходит мойка машин на территории СНТ Подмосковья.
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