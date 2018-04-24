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Съесть или спрятать в трусы. Как адвокаты избавляются от доказательств
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Съесть или спрятать в трусы. Как адвокаты избавляются от доказательств 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве адвокат Максим Бушин решил оригинальным способом помочь своему подзащитному и съел часть материалов дела. Правозащитник представлял интересы жительницы столицы — ее привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. В мировом суде адвокат съел протокол направления на освидетельствование и чек алкотестера. Такой «обед» обошелся правозащитнику в 50 тыс. штрафа. Кроме того, Кунцевский суд направил его лечиться от наркомании, сообщает РИА Новости.
НСН побеседовала с известными адвокатами и выяснила, что случаи, когда адвокаты или сами подзащитные оригинальным способом избавляются от материалов дела, происходят регулярно.
Например, адвокат Александр Добровинский считает, что защитник Максим Бушин поступил правильно и рассказал, что сам однажды спрятал документы себе в нижнее белье.
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«Этому адвокату я могу только пожать руку. У меня у самого был случай: как-то на допросе я спрятал бумаги в брюки, внутрь убрал, в трусы. И меня не могли обыскивать. Было это причем при еще одном адвокате, следователь и клиент это тоже видели. Это было разбирательство по одному уголовному делу. В итоге они испугались меня, и я сделал что-то полезное для клиента», — рассказал НСН защитник.
Его коллега Игорь Трунов с такой позицией не согласен и подчеркнул, что становиться пособником клиента для адвоката не допустимо.
«Периодически случается, что в адвокатуру попадает много «случайных» людей, которые не понимают, что закон нравственности в профессии адвоката выше воли доверителя. Мы же не пособники и не помощники своих клиентов, а неотъемлемая часть правосудия. Это уголовно наказуемое деяние: статья 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия». Она предусматривает до двух лет лишения свободы, но, в основном, применяется штраф. Но одно дело, как адвокат может съесть материалы административного дела. А если это уголовное дело убийцы, террориста? Такие прецеденты есть, к огромному сожалению», — отметил Трунов в беседе с НСН.
По его словам, ежегодно происходит от трех до пяти подобных случаев попытки «замять» дело. Чаще всего, избавиться от доказательств пытаются не юристы, а их клиенты. «Подобные прецеденты случаются не зубами адвоката, а зубами клиента. Адвокат советует, а клиент — съедает», — добавил Трунов.
О таком случае из собственной практики рассказал НСН адвокат Павел Астахов. «Это был 1995 год. У меня был подзащитный — очень известный человек — он привлекался по статье за мошенничество и содержался в Матросской тишине. Так вот он съел 12 листов из дела. Причем, сделал это очень хитро. Пока он сидел в следственном кабинете, следователь отворачивался, курил, и в это время он вырвал листы. Потом попросился в туалет и там часть съел, а часть спустил в унитаз. Тогда документы восстановили. Знающие опытные следователи копируют самые важные материалы дела. Так что бывают такие казусные истории», — поделился юрист.
Адвокат Александр Карабанов в эфире НСН сообщил о попытке его коллеги украсть вещественные доказательства. «В бытность моей работы следователем в отделе, которым я руководил, у меня был похожий случай, когда адвокат на стадии ознакомления с материалами уголовного дела пытался украсть вещественные доказательства. К счастью, его порыв был остановлен, следователь это увидел и адвоката отстранили от защиты обвиняемого», — рассказал Карабанов. Такими методами, по мнению защитника, пользуются юристы и адвокаты, у которых «не хватает своей интеллектуальной базы, либо коэффициент IQ немного ниже для данной профессии».
Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, адвокат Михаил Барщевский признался, что не сталкивался с подобными случаями и считает их недопустимыми. «Не припомню такого. Это просто невозможно. С моей точки зрения, адвокат перепутал в данном случае свою функцию. Он — не пособник правонарушения, а защитник обвиняемого. В законе об адвокатской деятельности указано, что адвокат осуществляет юридическую помощь предусмотренными законом способами. А поедание документов — это не способ, предусмотренный законом. Очень странная история и, надеюсь, что очень нетипичная», — подчеркнул Барщевский в беседе с НСН.
Отметим, что москвичке, интересы которой пытался защитить оштрафованный адвокат Максим Бушин, в итоге не удалось избежать наказания. Женщину лишили прав на управление автомобилем сроком на один год и восемь месяцев, и также оштрафовали на 30 тыс. рублей.
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