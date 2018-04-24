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Отопительный сезон в субъектах прошел без серьезных сбоев
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Отопительный сезон в субъектах прошел без серьезных сбоев 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Отопительный сезон уже завершился в четырех субъектах страны — Севастополе, Ростовской области, а также в Республике Северная-Осетия-Алания и Чеченской Республике. Как заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис, в целом по стране осенне-зимний период обошелся без существенных сбоев и количество нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось.
Во многом, как отметил замминистра на совещании по вопросам завершения отопительного сезона в стране, это связно с модернизацией ЖКХ. Нарушения, которые фиксировались, в основном носили техногенный характер — прорывы сетей или перебои в работе оборудования. В большинстве случаев, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в течение сезона: ураганов, подтоплений и аномально низких температур. Кроме того, были зафиксированы случаи неправильной эксплуатации жителями бытового газа и другие нарушения, которые приводят к серьезным сбоям в работе коммунальных систем.
В дальнейшем, по словам Андрея Чибиса, будут внедрены новые стандарты сервиса управляющих организаций, разработанные Минстроем РФ. Аварийно-диспетчерские службы должны будут в строго определенные сроки реагировать на заявки жителей. Кроме того, сотрудники служб должны будут выходить на работу с удостоверениями, одноразовыми бахилами, а на их одежде должна быть нашивка с указанием их ФИО, уточнил замглавы Минстроя.
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