Отопительный сезон в субъектах прошел без серьезных сбоев

Во многом, как отметил замминистра на совещании по вопросам завершения отопительного сезона в стране, это связно с модернизацией ЖКХ. Нарушения, которые фиксировались, в основном носили техногенный характер — прорывы сетей или перебои в работе оборудования. В большинстве случаев, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в течение сезона: ураганов, подтоплений и аномально низких температур. Кроме того, были зафиксированы случаи неправильной эксплуатации жителями бытового газа и другие нарушения, которые приводят к серьезным сбоям в работе коммунальных систем.

В дальнейшем, по словам Андрея Чибиса, будут внедрены новые стандарты сервиса управляющих организаций, разработанные Минстроем РФ. Аварийно-диспетчерские службы должны будут в строго определенные сроки реагировать на заявки жителей. Кроме того, сотрудники служб должны будут выходить на работу с удостоверениями, одноразовыми бахилами, а на их одежде должна быть нашивка с указанием их ФИО, уточнил замглавы Минстроя.