Ещё
Получить выписку из архива города станет проще
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Получить выписку из архива города станет проще 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Архивный отдел управления культуры Администрации Ханты-Мансийска предоставил горожанам больше возможностей для получения архивных справок, выписок, копий архивных документов.
«Наш отдел готовит по запросам граждан важные документы. Например, предоставляет сведения о трудовом стаже, заработной плате, о работе в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Эти документы необходимы для назначения пенсий, получения льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа. Также к нам обращаются с целью получения информации по определенной теме, событию. И мы считаем, что горожане имеют полное право выбрать наиболее удобный способ получения данной информации», — говорит начальник архивного отдела управления культуры Татьяна Глухова.
Один из доступных способов — обращение в Многофункциональный центр специалисты, которогоготовы принять запрос в субботу с 08.00 до 18.00 часов.
Тем, кто зарегистрирован на Портале государственных услуг удобно обратиться в архивный отдел через Интернет, выбрав соответствующий раздел электронного ресурса. Также горожанам стоит зайти на страницу архивного отдела на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска.
Здесь можно найти практически всю необходимую информацию: например, в разделе «Услуги» размещен административный регламент предоставления муниципальной услуги, бланк заявления, образец его заполнения. В разделе «Документы» размещен список фондов архивного отдела, в котором содержится информация об организациях и составе документов, хранящихся в архивном отделе. На странице имеется необходимая контактная информация и указан режим работы отдела.
Добавим, что по всем интересующим вопросам, касающимся работы архивного отдела необходимо обращаться по телефонам: 8 (3467) 33-38-55, 33-19-38;факс: 8 (3467) 33-07-02. Адрес электронной почты: arhive@admhmansy.ru
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин: «В Югре накоплен уникальный опыт развития муниципалитетов» 28 апреля состоится генеральная уборка окружной столицы! Хантымансийские знатоки истории Югры получили призы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ386
Совет Европы пригрозил наказать Россию274
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»89
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии34
Минобороны показало «Зверей с Востока»48
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение