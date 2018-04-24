Получить выписку из архива города станет проще

Архивный отдел управления культуры Администрации Ханты-Мансийска предоставил горожанам больше возможностей для получения архивных справок, выписок, копий архивных документов.

«Наш отдел готовит по запросам граждан важные документы. Например, предоставляет сведения о трудовом стаже, заработной плате, о работе в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Эти документы необходимы для назначения пенсий, получения льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа . Также к нам обращаются с целью получения информации по определенной теме, событию. И мы считаем, что горожане имеют полное право выбрать наиболее удобный способ получения данной информации», — говорит начальник архивного отдела управления культуры Татьяна Глухова.

Один из доступных способов — обращение в Многофункциональный центр специалисты, которогоготовы принять запрос в субботу с 08.00 до 18.00 часов.

Тем, кто зарегистрирован на Портале государственных услуг удобно обратиться в архивный отдел через Интернет, выбрав соответствующий раздел электронного ресурса. Также горожанам стоит зайти на страницу архивного отдела на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска.

Здесь можно найти практически всю необходимую информацию: например, в разделе «Услуги» размещен административный регламент предоставления муниципальной услуги, бланк заявления, образец его заполнения. В разделе «Документы» размещен список фондов архивного отдела, в котором содержится информация об организациях и составе документов, хранящихся в архивном отделе. На странице имеется необходимая контактная информация и указан режим работы отдела.

Добавим, что по всем интересующим вопросам, касающимся работы архивного отдела необходимо обращаться по телефонам: 8 (3467) 33-38-55, 33-19-38;факс: 8 (3467) 33-07-02. Адрес электронной почты: arhive@admhmansy.ru