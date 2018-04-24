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В районе Люблино состоится лекция об искусственном интеллекте
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В районе Люблино состоится лекция об искусственном интеллекте 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
В филиале Культурного центра «Спутник», который расположен на улице Головачева в районе Люблино, 25 апреля организуют лекцию «Что умеет искусственный интеллект».
— Спикер расскажет школьникам о главных достижениях XXI века, о том, как будут дальше развиваться технологии и к каким опасностям это может привести. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Неделя IT-ликбезов», — сообщил представитель администрации центра.
Добавим, что лекция предназначена для учащихся 9–11-х классов.
Посетить лекцию можно бесплатно. Начало в 18.00  Филиал Культурного центра «Спутник» расположен по адресу улица Головачева, дом 3, корпус 2. (мю)
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