В районе Люблино состоится лекция об искусственном интеллекте

В филиале Культурного центра «Спутник», который расположен на улице Головачева в районе Люблино, 25 апреля организуют лекцию «Что умеет искусственный интеллект».

— Спикер расскажет школьникам о главных достижениях XXI века, о том, как будут дальше развиваться технологии и к каким опасностям это может привести. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Неделя IT-ликбезов», — сообщил представитель администрации центра.

Добавим, что лекция предназначена для учащихся 9–11-х классов.

Посетить лекцию можно бесплатно. Начало в 18.00 Филиал Культурного центра «Спутник» расположен по адресу улица Головачева, дом 3, корпус 2. (мю)