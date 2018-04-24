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В районе Люблино благоустроят аллею Кремлевских Курсантов
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В районе Люблино благоустроят аллею Кремлевских Курсантов 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Аллею Кремлевских Курсантов и 39 дворовых территорий приведут в порядок в районе Люблино. Как рассказал руководитель ГБУ «Жилищник района Люблино» Антон Манжула, работы будут проведены за счет средств стимулирования управы.
— Работы будут организованы во дворах на Краснодарской, Совхозной, Ставропольской, Краснодонской, Судакова, Тихой, Новороссийской, Головачева, Люблинской, Верхних Полях и на Тихорецком бульваре, — уточнил Антон Манжула.
В ряде дворов на этих улицах проведут ремонт асфальта, бортового камня, благоустройство детских и спортивных площадок с установкой новых малых архитектурных форм и укладкой резинового наливного покрытия. (мю)
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