В районе Люблино благоустроят аллею Кремлевских Курсантов

Аллею Кремлевских Курсантов и 39 дворовых территорий приведут в порядок в районе Люблино. Как рассказал руководитель ГБУ «Жилищник района Люблино» Антон Манжула, работы будут проведены за счет средств стимулирования управы.

— Работы будут организованы во дворах на Краснодарской, Совхозной, Ставропольской, Краснодонской, Судакова, Тихой, Новороссийской, Головачева, Люблинской, Верхних Полях и на Тихорецком бульваре, — уточнил Антон Манжула.

В ряде дворов на этих улицах проведут ремонт асфальта, бортового камня, благоустройство детских и спортивных площадок с установкой новых малых архитектурных форм и укладкой резинового наливного покрытия. (мю)