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Чем завершилась Ржевская Битва
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Чем завершилась Ржевская Битва 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Борьба за Ржевский выступ в наши дни стала одной из самых спорных и неоднозначных тем в истории Великой Отечественной войны. Мы решили разобраться в сути споров и дискуссий.
Битва или отдельные операции?
В современной исторической науке пока не дано точного определения событиям, происходившим на Ржевско-Вяземском выступе с января 1942 года по март 1943 года. Основной спор носит в большей степени терминологический, а иногда и политический характер — можно ли данные события рассматривать как отдельную битву в истории Великой Отечественной войны?
Начнем с определения — согласно Советской Военной энциклопедии Т. 1. С. 479. М., 1976. «В войнах ХХ века понятие „битва“ означало ряд одновременных последовательных наступательных и оборонительных операций с целью достижения стратегических результатов в войне». Исследователи, указывающие на то, что битвы за Ржев не было, исходят из того, что непрерывных операций, как это было под Москвой, Сталинградом и Курском не было, а боевые действия велись со значительными паузами. [С-BLOCK]
Сложности возникают и с периодизацией события: как, например, отделить окончание и итоги Московской битвы, от битвы под Ржевом, если она имеет самостоятельное значение, а не является новым этапом в контрнаступлении под Москвой. Да и события, происходившие в ходе зимнего наступления Красной Армии географически значительно выходят за рамки формирования и борьбы за выступ у Ржева.
Кроме того, более менее стройно можно указать на военные и политические итоги и результаты Московской, Сталинградской или Курской битвы. А вот с Ржевом все намного сложнее. Это, по сути, была колоссальная по своим масштабам и жертвам борьба на истощение сил, подобно французскому Вердену в Первой мировой войне, где результаты могут быть оценены только в совокупности с другими событиями и общим ходом войны. И, опять же, официально ввести в историческую науку термин «Ржевская битва» означает обозначить крупное событие войны, которое сложилось для Красной Армии в целом неудачно, где стратегические цели достигнуты не были…
Символ неудачи?
Сторонники термина «битва» говорят о стратегическом значении выступа, нависавшего над Москвой, и единой цели всех советских операций на данном направлении — срезать выступ с последующим окружением и разгромом 9-ой немецкой армии. А в случае достижения успеха немецкое командование получило бы поражение намного превосходящее по своему значению Сталинград.
Причем к Второй Ржевско-Сычевской операции («Марс») были привлечены силы даже большие, чем к проведению операции «Уран» под Сталинградом. В плане длительных пауз в масштабных боевых действиях тоже можно найти битву Великой Отечественной войны где масштабные наступательные операции чередовались с позиционной борьбой — это битва за Ленинград. Другое дело, что обзорные исследования, посвященные Ржевской битве, а их пока немного, носят характер, как правило, не исторического исследования, а скорее политологического труда об ошибках и просчетах советского командования и персонально Жукова, о чем нетрудно догадаться из самого названия.
Неудач и ошибок было сделано немало, хотя куда реже говорится об отдельных успешных действиях советских войск. Окончательная же точка будет поставлена, видимо, не скоро — когда будут очень четко восстановлены события и из них сделаны выводы. Пока путь обратный — взяться за отдельный, пусть очень яркий, момент и создать теорию с подгонкой остальных моментов.
Ржев и Сталинград
Поздней осенью 1942 года Красная Армия начала почти одновременно начала две масштабные наступательные операции: операцию «Уран» по Сталинградом и операцию «Марс» на Ржевском выступе. Часто Вторая Ржевско-Сычевская операция объяснялась как мощный, но отвлекающий удар, в то время как основные события разворачивались на берегах Волги.
Действительно, немецкие войска на центральном участке советско-германского фронта оказались скованы, и ни о какой переброске этих сил под Сталинград речь уже не шла. Другое дело, что в случае одновременного успеха немецкие войска ждала катастрофа — по сути это означало бы крушение всего советско-германского фронта. [С-BLOCK]
Как уже говорилось, для проведения операции «Марс» выделялись силы даже большие чем на операцию «Уран». Правда, это могло быть не по причине первостепенности победы у Ржева, а скорее в силу особенностей театра военных действий. Если под Сталинградом в степи возможны были быстрые передвижения танковых и кавалерийских частей и прорыв относительно слабой обороны, особенно там где стояли румынские итальянские и венгерские части, то картина боев в верховьях Волги была иной.
Местность, изобиловавшая лесами и болотами, отсутствие хорошей дорожной сети и создаваемая месяцами глубокоэшелонированная оборона немецких войск, вынуждала советское командование идти на лобовой штурм, сопряженный с громадными потерями и относительно скромными результатами. И если Сталинград вошел в историю как начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, то Ржев воспринимается чаще как кровопролитная борьба на истощение. Именно после разгрома под Сталинградом немецкие войска, спрямляя линию фронта, в марте 1943 года были вынуждены оставить Ржевский выступ.
И-185  Практически каждая из битв Великой Отечественной войны была отмечена применением нового вида или типа вооружения — для Московской битвы это противотанковые ружья, для Сталинграда — ЗиС — 3, для Курска ЗиС-2М.
Не исключением стали и события на Ржевском направлении, где проходил войсковые испытания новый истребитель, созданный в конструкторском бюро Поликарпова И-185. По мощи секундного залпа поздние модификации И-185, вооруженные тремя 20-мм пушками значительно превосходили другие советские истребители. Неплохой оказалась скорость и маневренность машины.
Тем не менее, судьба данного самолета оказалась весьма печальной — после авиакатастрофы в период испытаний самолет на вооружение так принят и не был. В ходе боев под Ржевом И-185 действовали в составе 728-го Гвардейского истребительного авиаполка Калининского фронта. Истребитель показал неплохие качества в боевой обстановке, но, несмотря на положительные отзывы летчиков, на вооружение так принят и не был.
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