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Нормы комплекса «Готов к труду и обороне» сдадут жители Митина
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Нормы комплекса «Готов к труду и обороне» сдадут жители Митина 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Жители района Митино примут участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие состоится в среду, 25 апреля, с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. К выполнению норм ГТО допускаются все, кто пройдет предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.sport-szao.ru.
Как сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО, выполнение нормативов ГТО состоится в спортивном клубе, расположенном по адресу: улица Лодочная, дом 27. (ср)
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