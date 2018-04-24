Нормы комплекса «Готов к труду и обороне» сдадут жители Митина

Жители района Митино примут участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие состоится в среду, 25 апреля, с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. К выполнению норм ГТО допускаются все, кто пройдет предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.sport-szao.ru.

Как сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО, выполнение нормативов ГТО состоится в спортивном клубе, расположенном по адресу: улица Лодочная, дом 27. (ср)