Ещё
В Австралии 17-летняя полуслепая и глухая собака спасла потерявшуюся 3-летнюю девочку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

В Австралии 17-летняя полуслепая и глухая собака спасла потерявшуюся 3-летнюю девочку 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В который раз убеждаемся, что не нужно быть двуногим, чтобы быть настоящим героем. Наличие четырех лап и шерсти никак не помешало 17-летнему псу Максу породы блу хилер (одна из чистопородных пастушьих собак, получившая распространение в Австралии в 1897 году) спасти свою маленькую хозяйку. Притом что старый пес был еще и наполовину слепым и абсолютно глухим.
Днем 20 апреля 3-летняя Аврора пошла погулять, отошла на два километра от дома и потерялась. К вечеру добровольцы обыскали близлежащие леса и холмы, но не нашли ни следа ребенка. Весь день шел дождь, и к ночи температура понизилась.
Источник: Bored Panda
17-летний верный пес Макс.
Аврора гуляла рядом с домом в компании Макса. Ребенок был в одной майке и шортах.
Местная полиция и добровольцы искали Аврору 15 часов.
Бабушка девочки, Лейза Беннет, была в группе добровольцев. Утром, после долгих и полных отчаяния поисков, она вдруг услышала голос внучки: «Я взлетела по холму и увидела нашу собаку. Она повела меня куда-то. Как оказалось, к нашей девочке».
Аврора была на вершине крутого холма, жива и здорова, с парой царапин.
Девочка пропала после 3 часов дня в пятницу, а нашли ее в 8 утра следующего дня. Все 15 часов верный пес оставался рядом с Авророй, согревая и успокаивая ее. «Он не отходил от нее. Судя по всему, она спала, обняв Макса, от нее пахло собакой».
SUCH A GOOD BOY, MAX! He stayed with his 3-year-old human who was lost near Warwick last night while we frantically searched for her. For keeping her safe, you're now an honorary police dog. https://t.co/QiszGFP4gg via @ABCNews pic.twitter.com/xxRc6ndeaK
— Queensland Police (@QldPolice) 21 апреля 2018 г.
Полиция Квинсленда торжественно объявила 17-летнего Макса почетной служебной собакой штата.
Bigpicture.ru: последние новости
«Прыгай в седло и лети стоя»: в лоукостерах появятся стоячие места Вот сука: 10 инстаграмов собак, которые популярнее тебя «Я обожаю путешествовать и есть»: инстаграм о том, как сочетать две самые любимые вещи в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ386
Совет Европы пригрозил наказать Россию274
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»89
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии34
Минобороны показало «Зверей с Востока»48
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение