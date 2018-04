В Австралии 17-летняя полуслепая и глухая собака спасла потерявшуюся 3-летнюю девочку

В который раз убеждаемся, что не нужно быть двуногим, чтобы быть настоящим героем. Наличие четырех лап и шерсти никак не помешало 17-летнему псу Максу породы блу хилер (одна из чистопородных пастушьих собак, получившая распространение в Австралии в 1897 году) спасти свою маленькую хозяйку. Притом что старый пес был еще и наполовину слепым и абсолютно глухим.

Днем 20 апреля 3-летняя Аврора пошла погулять, отошла на два километра от дома и потерялась. К вечеру добровольцы обыскали близлежащие леса и холмы, но не нашли ни следа ребенка. Весь день шел дождь, и к ночи температура понизилась.

Источник: Bored Panda

17-летний верный пес Макс

Аврора гуляла рядом с домом в компании Макса. Ребенок был в одной майке и шортах.

Местная полиция и добровольцы искали Аврору 15 часов.

Бабушка девочки, Лейза Беннет, была в группе добровольцев. Утром, после долгих и полных отчаяния поисков, она вдруг услышала голос внучки: «Я взлетела по холму и увидела нашу собаку. Она повела меня куда-то. Как оказалось, к нашей девочке».

Аврора была на вершине крутого холма, жива и здорова, с парой царапин.

Девочка пропала после 3 часов дня в пятницу, а нашли ее в 8 утра следующего дня. Все 15 часов верный пес оставался рядом с Авророй, согревая и успокаивая ее. «Он не отходил от нее. Судя по всему, она спала, обняв Макса, от нее пахло собакой».

SUCH A GOOD BOY, MAX! He stayed with his 3-year-old human who was lost near Warwick last night while we frantically searched for her. For keeping her safe, you're now an honorary police dog. https://t.co/QiszGFP4gg via @ABCNews pic.twitter.com/xxRc6ndeaK

— Queensland Police (@QldPolice) 21 апреля 2018 г.

Полиция Квинсленда торжественно объявила 17-летнего Макса почетной служебной собакой штата.