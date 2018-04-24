На кону — большие деньги: семь донских городов поборются за финансирование на благоустройство территорий

Пять миллиардов рублей выделит в этом году федеральное правительство на малые города России с численностью населения меньше ста тысяч человек. Деньги «разобьют» между 80 муниципалитетами. На них отремонтируют парки, скверы, площади, проспекты, набережные.

Но прежде чем получить десятки миллионов из казны, городам надо доказать, что именно их проекты должны быть воплощены в жизнь. Чтобы определить самых достойных, Министерство строительства проводит «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

Таганрог, Гуково, Зверево, Миллерово, Константиновск, В этом году в конкурсе примут участие семь донских городов: Азов Семикаракорск . Сегодня, 24 апреля, на заседании областного правительства главы администраций рассказали, на что уйдут деньги в случае победы.

Парки, площадь и пляж

В Азове хотят заняться Петровским бульваром и превратить его в главное место для прогулок, при этом сохранив исторический облик. В случае финансирования на бульваре станет больше зелени, появятся велодорожки, сцена, построят больше кафе и сувенирных лавок.

Жители Таганрога (именно горожане путем голосования выбирали зону, которая нуждается в реконструкции. — Прим. ред.) считают, что необходимо вложить силы и деньги в Октябрьскую площадь.

— Планируем построить здесь амфитеатр, колоннаду, фонтан, воссоздать контур собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, который разрушили в советское время. Мы считаем, что воплощение этого проекта привлечет туристов, — рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий

Домик Чехова находится рядом с площадью, за которую проголосовали таганрожцы

Жители Гуково проголосовали за парк «Антрацит».

— Гуково — промышленный город, поэтому сделаем упор на озеленение. Проект будем реализовывать в два этапа: вначале сделаем в парке велодорожки, детские площадки. Второй этап — установка мемориала шахтера, скалодром, веревочный парк, летний кинотеатр, — прокомментировал глава администрации Гуково Виктор Горенко

В Зверево также надеются получить дотацию на парк. За эту территорию проголосовали девять тысяч человек. По проекту в парке должна быть зона для пикников, для детских площадок, зеленый лабиринт, аттракционы, «свадебный» и «молодежный» парки.

Большинство дончан хотят видеть в своих городах красивые парки

В Миллерово надеются сделать «конфетку» из парка имени Романенко: установить здесь стелу, построить веревочный парк, скалодром. Стоимость проекта — больше 104 миллионов рублей.

В Константиновске также хотят преобразить парк. В случае победы в конкурсе в сквере появится видеонаблюдение, свадебный павильон, летний кинотеатр, зоны для творчества.

Ну а в Семикаракорске хотят благоустроить пляж около озера Старый Дон.

— Район Стародонья привлекает туристов не только из области, но и из других городов. Местные жители очень любят это место, поэтому очень хотелось бы сделать его еще лучше, — прокомментировал глава администрации Семикаракорского района Виктор Талалаев.

В случае победы в конкурсе реализовать задуманное надо будет до 31 декабря 2019 года.