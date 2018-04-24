Столичные медицинские организации сообщили о полной обеспеченности донорской кровью

Ежегодно 20 апреля Москва отмечает Национальный день донора. В этот день столичные медицинские организации открыли двери для всех желающих стать донорами крови. По данным медучреждений Москвы, в российской столице полностью отсутствуют какие-либо проблемы с нехваткой крови. Имеющаяся статистика говорит о ежегодном перевыполнении плана по донорской крови на территории Москвы на 5-6 процентов.

Сложившаяся ситуация с отсутствием дефицита крови, в первую очередь, объясняется системной работой столичных учреждений по реализации соответствующих программ. Основная задача по обеспечению столицы донорской кровью лежит на ГБУЗ «Центр крови им. О. К. Гаврилова», а также еще на 14 отделениях переливания, которые работают в структуре медицинских учреждений. Ежегодно 75 тысяч литров донорской крови и ее компонентов заготавливает сам Центр крови. Еще 57 тысяч литров приходится на 14 вышеупомянутых отделений. Помимо этого, к заготовке донорской крови привлечена городская структура, в которую входит шестьдесят кабинетов переливания, размещенных в медорганизациях столичного Департамента здравоохранения. Эти кабинеты не ведут непосредственной заготовки крови, но отвечают за организацию трансфузиологической помощи в стационарах и проводят аутодонорские и лечебные процедуры.

Однако следует отметить, что данная система получения донорской крови не принесла бы никаких результатов без наличия доноров-добровольцев. Во времена Советского Союза государство вело активную пропаганду донорства и регулярно устраивало донорские дни. После распада СССР система донорства также развалилась, что повлекло за собой нехватку крови. Сейчас можно утверждать, что тяжелые времена в плане получения донорской крови прошли. Тем более в сознание людей вернулось понимание, что быть донором — это престижно и почетно, а кроме того, еще и полезно.