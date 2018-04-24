В Краснотурьинске мужчина несколько раз переехал человека своим авто

В отношении жителя Краснотурьинска возбуждено новое уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом). Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

28 декабря 2017 года подозреваемый не менее двух раз переехал автомобилем 50-летнего инженера-электрика Сергея Шкапцова. По данным следствия, за рулём иномарки «Мазды 3» убийца не только расправился со своим руководителем, но и травмировал рядом стоявшую с Сергеем Шкапцовым девушку.

Трагедия произошла 28 декабря на улице Серова, 10 возле офисного здания. Работники коммунальных служб устроили традиционный новогодний корпоратив, в котором принимал участие и Сергей Шкапцов. По словам свидетелей, корпоратив подходил к концу, когда один из электриков Дмитрий, работавший около года, стал высказывать претензии в грубой форме своей коллеге. Сергей Шкапцов попытался усмирить бунтовщика.

Дмитрию предложили вызвать такси, однако он отказался. За ним приехала его жена на «Мазде 3». Но он выгнал ее из-за руля, сев сам, — рассказал старший сын Сергея Шкапцова Александр.

Дмитрий на машине снес ворота внутреннего дворика и поехал на нескольких человек, которые стояли во дворе. По словам очевидцев, часть стоявших успела отскочить. Однако девушка и Сергей Шкапцов не успели уйти с пути автомобиля.

Сергей Шкапцов. Фото: «Вечерний Краснотурьинск»

Машина переехала Шкапцова, не менее двух раз. По словам свидетелей, на обездвиженном мужчине «Мазда» «буксовала» некоторое время.

Если дело передадут в суд, то обвиняемому будет грозит до 15 лет лишения свободы за убийство и до 10 лет за нанесение тяжкого вреда здоровью.