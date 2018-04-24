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Экс-президент Картер: некоторые действия США граничили с военными преступлениями
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Экс-президент Картер: некоторые действия США граничили с военными преступлениями 

ТАСС 50 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Джимми Картер полагает, что некоторые действия Вашингтона можно охарактеризовать как близкие к военным преступлениям. Такое мнение он выразил в интервью журналистам газеты The New York Times, опубликованном во вторник.
Картера, ранее отмечавшего, что удары, которые с помощью беспилотников наносят США в Сирии, Афганистане, Ираке и Йемене, приводят к гибели мирных жителей, спросили, считает ли он, что Вашингтон совершает военные преступления. «Думаю, иногда мы граничили с совершением военных преступлений. Не думаю, что мы придерживаемся справедливого подхода к войне, предполагающего то, что мы должны прибегать к вооруженному конфликту как к последнему средству и ограничивать вред для других людей до минимума», — ответил экс-президент.
"Я думаю, что наша страна известна в мире, возможно, как самое воинственное из ведущих государств. Китай не участвовал в войнах с кем-либо с 1979 года", — констатировал Картер.
Бывшего американского лидера также спросили, считает ли он более серьезной угрозой для США Советский Союз в годы холодной войны или Россию в настоящее время. «Думаю, Советский Союз был в большей степени угрозой. И передо мной, и перед [Леонидом] Брежневым, когда мы были у власти, была непосредственная перспектива столкновения, которая привела бы к обмену ядерными ударами», — ответил бывший президент США.
Картеру, встречавшемуся в прошлом с руководством КНДР, также был задан вопрос о том, что он мог бы посоветовать президенту США Дональду Трампу перед планируемым саммитом с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. «Я дал свою рекомендацию советнику Трампа по национальной безопасности, — сообщил Картер. — Северокорейцы хотят, чтобы имелось юридически обязывающее соглашение о том, что США не атакуют их, пока они сохраняют мир со своими соседями и другими странами. Если они получат это, а также гарантии и доказательства выполнения [соглашения], то они, вполне возможно, окажутся от ядерной программы».
Картер отметил, что не берется предсказывать итоги данной встречи. «Оба они, очевидно, довольно импульсивные люди, которые делают заявления без подготовки, без тщательного обдумывания и не имея должных рекомендаций от уполномоченных приближенных», — подчеркнул экс-президент.
О Джимми Картере
Джимми Картер — второй по старшинству из ныне живущих бывших американских лидеров. 1 октября 2017 года ему исполнилось 93 года. Он возглавлял Белый дом с 1977 по 1981 годы. Среди ныне живущих бывших президентов США он моложе только Джорджа Буша — старшего. Последний на несколько месяцев старше.
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