Экс-президент Картер: некоторые действия США граничили с военными преступлениями

Афганистане, Ираке и Картера, ранее отмечавшего, что удары, которые с помощью беспилотников наносят США в Сирии Йемене , приводят к гибели мирных жителей, спросили, считает ли он, что Вашингтон совершает военные преступления. «Думаю, иногда мы граничили с совершением военных преступлений. Не думаю, что мы придерживаемся справедливого подхода к войне, предполагающего то, что мы должны прибегать к вооруженному конфликту как к последнему средству и ограничивать вред для других людей до минимума», — ответил экс-президент.

"Я думаю, что наша страна известна в мире, возможно, как самое воинственное из ведущих государств. Китай не участвовал в войнах с кем-либо с 1979 года", — констатировал Картер.

Бывшего американского лидера также спросили, считает ли он более серьезной угрозой для США Советский Союз в годы холодной войны или Россию в настоящее время. «Думаю, Советский Союз был в большей степени угрозой. И передо мной, и перед [Леонидом] Брежневым, когда мы были у власти, была непосредственная перспектива столкновения, которая привела бы к обмену ядерными ударами», — ответил бывший президент США.

Картеру, встречавшемуся в прошлом с руководством КНДР , также был задан вопрос о том, что он мог бы посоветовать президенту США Дональду Трампу перед планируемым саммитом с северокорейским лидером Ким Чен Ыном . «Я дал свою рекомендацию советнику Трампа по национальной безопасности, — сообщил Картер. — Северокорейцы хотят, чтобы имелось юридически обязывающее соглашение о том, что США не атакуют их, пока они сохраняют мир со своими соседями и другими странами. Если они получат это, а также гарантии и доказательства выполнения [соглашения], то они, вполне возможно, окажутся от ядерной программы».

Картер отметил, что не берется предсказывать итоги данной встречи. «Оба они, очевидно, довольно импульсивные люди, которые делают заявления без подготовки, без тщательного обдумывания и не имея должных рекомендаций от уполномоченных приближенных», — подчеркнул экс-президент.

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