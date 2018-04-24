Печально известный Андрей Вавилов всучил Медведеву «планшет богача»

«Главное, чтобы он с ума не сошел»

Экс-замминистра финансов и бывший фигурант громких уголовных дел Андрей Вавилов , встретившись с премьером Дмитрием Медведевым , сделал ему тонкий намек на толстые обстоятельства. Вавилов всучил ДАМу планшет с приложением, которое позволяет при помощи искусственного интеллекта повысить доходы. Премьер отнесся к этому скептически: а вдруг штуковина сойдет с ума и сольет 10 млрд рублей, которыми управляет. Напомним, что сам Медведев обеднел из-за уменьшения доходности своих вкладов.

В ходе последней декларационной кампании Дмитрий Медведев заявил о снижении своих доходов: за 2017 год он заработал 8,57 млн рублей — на 21 600 меньше, чем в 2016-м. В аппарате правительства пояснили, что снижение связано с уменьшением доходности банковских вкладов, на которых премьер хранит часть своих сбережений.

Эксперты говорят, что при сохранении макроэкономической стабильности проценты по вкладам будут снижаться и дальше. Однако во вторник в столичном технопарке «Слава» Медведева научили, как не стать жертвой тенденций и по итогам года заработать существенно больше, чем гарантируют банки.

Первым человеком, встречавшем ДАМа на пороге перестроенного из часового завода технопарка, был мэр Москвы Сергей Собянин , а вторым — директор одной из компаний-резидентов Андрей Вавилов.

В скромном инноваторе трудно было узнать всесильного замминистра финансов, работавшего с Гайдаром и Черномырдиным. Пережив пик славы в 96-ом, когда Борис Ельцин сделал его казначеем своей избирательной кампании, и серию уголовных дел в первой декаде 2000-х, Вавилов последнее время занимается преимущественно новыми технологиями. В сфере его интересов — сверхпроводимость и созданные на основе этого явления материалы, которые, как уверяет бывший министр, в ближайшей перспективе приведут к изменению всего технологического уклада жизни страны.

Первым делом Дмитрию Медведеву продемонстрировали сверхпроводники нового поколения. Их преимущество в том, что они проводят ток со значительно меньшими потерями, чем обычные материалы, и гарантируют защиту системы от блэкаута.

Не удивительно, что разработкой заинтересовался Сергей Собянин. Внедрение сверхпроводников на энергоподстанциях столицы, по его словам, позволит сэкономить 50 млрд руб.

Государству компания Вавилова предлагает обратить внимание на современные электрические двигатели, в которых также используется явление сверхпроводимости. Их применение возможно в самолето— и судостроении. А в перспективе — в стратегической авиации и на подводных лодках.

«В конце года мы должны сделать двигатель мощностью 500 киловатт, — заявил Вавилов, — Если Россия начнет разрабатывать электрический самолет, она точно опередит конкурентов, так как силовой элемент у нас уже есть». «Это прорывная вещь», — согласился премьер, добавив, что как минимум его моральная поддержка у сверхпроводниковых технологий точно есть, а по остальным вопросам лучше обращаться в Минэнерго

Впрочем, вдохновенный инноватор, как выяснилось, не до конца победил в Андрее Вавилове прожженного финансиста. Под конец экскурсии он всучил в руки Медведева планшет с приложением, позволяющем владельцу неплохо заработать на инвестициях.

— Давайте лучше вашим счетом рискнем, — благоразумно предложил ДАМ, запуская демоверсию. Вавилов заверил, что никакого риска нет: разработанный для приложения алгоритм использует только надежные продукты и позволяет создать диверсифицированный портфель, обеспечивающий владельцу доходность 17,5% годовых.

— Как? За счет чего? А это не пирамида? — оживился премьер.

— Это результат применения искусственного интеллекта, — откликнулся сопровождавший ДАМа вице-премьер Аркадий Дворкович , по всей видимости, не понаслышке знакомый с ноу-хау экс-министра финансов.

Оказалось, что в настоящее время приложение управляет капиталом в 10 млрд руб. Чьи это деньги не уточнялось, но для их владельцев, судя по динамике, пока все складывается более чем успешно. Вавилов пояснил, что люди только обслуживают алгоритм: формирование портфеля и принятие последующих решений — это прерогатива искусственного интеллекта, и человеческий фактор здесь полностью исключен.

— Создание оптимального портфеля — это задача, над которой бьются финансовые аналитики во всем мире! Главное, чтобы он с ума не сошел и не вложился, куда не надо, — пошутил премьер.

Свой счет искусственному разуму ДАМ доверять пока не стал. Однако на прощание попросил Вавилова держать в курсе: «Потом расскажете, вырос ваш портфель или похудел».