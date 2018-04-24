Фотоистория: как трамваи к параду готовились

У кого-то есть традиция каждый год 31 декабря ходить в баню, а у кого-то каждую весну проводить парады трамваев. 2018 год не стал исключением, причём в этот раз парад прошел прямо в мой день рождения, 21 апреля.

Несмотря на кажущуюся простоту действа, для успешной реализации действия водителей ретротрамваев и прочих причастных должны быть выверены, для чего и проводятся репетиции. Естественно, в позднее время, чтобы не мешать пассажирам

Меняются годы, расширяется состав участников (об этом ниже), но кое-что остаётся неизменным — маршрут движения от депо имени Апакова до Чистых прудов.

1. Фактически это маршрут «А» (только без остановок).

2. Как и обычно, ретротрамваи выстраиваются на разворотном кольце «Калужская площадь».

Обычным линейным трамваям в это время приходится разворачиваться через депо.

3. А тем временем, на кольце идут последние косметические процедуры над одним из новичков.

4. Второй этап подготовки к старту — выстраивание всех участников на Шаболовке в одну колонну.

5. Помимо привычного списка экспонатов в этот раз было целых два новых участника. Сочленённый трамвай КТМ-1.

6. Рельсошлифовальный вагон.

7. А вот этот красавец рельсотранспортёр РТ-3 хоть уже в прошлом году и участвовал, всё равно достоин внимания (да и на репетиции год назад его не было).

8. В остальном же колонна стояла из уже привычных раритетов.

9. По маршруту прошли без проблем, как технических так и организационных (если не считать одного ASX, который пару раз влезал в колонну и мешался).

16. Ночной дозор Мосгортранса! Всем выйти из Сумрака!