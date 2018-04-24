Крымский бизнесмен ответит за поселение детей-инвалидов в опасные гостиницы

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Крым . Частному предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы за размещение детей с ограниченными возможностями в гостиницах пгт Новофедоровка , которые не отвечали требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по РК.

"Летом 2016 года, осознавая, что две гостиницы, расположенные в пгт Новофедоровка Сакского района, не отвечают требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм, разместил в них для временного проживания детей с ограниченными возможностями и сопровождавших их лиц, тем самым создав опасные условия для жизни и здоровья отдыхающих", — говорится в сообщении.

Предпринимателю предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Указанное уголовное дело основано на нарушениях в сфере пожарной безопасности, которые, к счастью, не повлекли человеческих жертв, но вместе с тем создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан", — указывается в сообщении.

Уголовное дело направлено в Сакский районный суд.