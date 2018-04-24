Инновационные медизделия резидента ОЭЗ «Дубна» представили на форуме в Москве

Резидент особой экономической зоны «Дубна» «Гранат Био Тех» принял участие в IX «Форуме регионов России : здравоохранение», где представил новый класс инновационных одноразовых медицинских изделий, говорится в сообщении пресс-службы АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“.

»Форум собрал вместе руководителей федеральных и региональных учреждений здравоохранения, профильных органов власти, предприятий мед— и фармпромышленности. О важности события говорит уже тот факт, что его участниками стали порядка 400 профессионалов в этой отрасли из более чем 60 регионов страны, в том числе представители ОЭЗ «Дубна» компании-резидента «Гранат Био Тех», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, на форуме резидент представил пробирки Acti-Fine® собственной разработки и производства. Инновационные изделия качественно отличаются от аналогов, в том числе зарубежных.

Acti-Fine® будут выпускаться в трех основных размерах, в каждом из которых представлены различные варианты объема для обеспечения удобства и достижения эффективности использования вакуумной системы.

«Сегодня появляются новые технологии, изделия, медицинские приборы, препараты. Самое главное заключается в том, чтобы все эти инновации внедрить в жизнь», — сказал генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов

Он отметил, что на сессиях и круглых столах форума акцент был сделан на практическое внедрение высокотехнологичной медицинской продукции, стратегические приоритеты модернизации отрасли, включая цифровое здравоохранение, а также на реализации региональных инвестиционных проектов.

По его словам, все это будет способствовать развитию данной сферы в России, ее ориентации на пациента и качественное оказание услуг.

ООО «Гранат Био Тех» — медицинский научно-производственный комплекс по производству из пластика современных одноразовых медицинских изделий для лабораторной диагностики. Комплекс основала в 2016 году инициативная команда в области лабораторной диагностики и производства пластиковой упаковки. «Гранат Био Тех» стал резидентом ОЭЗ «Дубна» в 2016 году.