«Единая Россия»: власти регионов не спешат благоустраивать дворы 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе партии, «в ходе мониторинга в 21 регионе охват составил менее 20%». «В 24 субъектах РФ охват — от 20% до 50%. От 50% до 80% — в 14 регионах. И от 80% до 100% в 17 регионах. При этом наименьший охват зафиксирован в Краснодарском крае Республике Северная Осетия–Алания, Свердловской и Тюменской областях, Чукотском АО; наивысший — в Архангельской области, Севастополе и Республике Ингушетия», — рассказал координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.
По словам единоросса, результаты мониторинга показывают, что до стопроцентного охвата благоустройством дворовых территорий России еще далеко. «В 45 регионах России, то есть в больше чем половине регионов, охват не превышает половины дворовых территорий, и это в лучшем случае. Конечно, этого недостаточно для полномасштабного преображения облика наших городов», — заявил Качкаев.
Причиной низкого охвата Павел Качкаев назвал недостаточное финансирование. «В своем послании президент Российской Федерации призвал „как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет“, — напомнил координатор проекта. — Мы возьмем вопросы охвата благоустройства под контроль проекта». Качкаев также отметил, что итоги партийного мониторинга направлены в Минстрой РФ.
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь