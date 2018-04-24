«Единая Россия»: власти регионов не спешат благоустраивать дворы

По словам единоросса, результаты мониторинга показывают, что до стопроцентного охвата благоустройством дворовых территорий России еще далеко. «В 45 регионах России, то есть в больше чем половине регионов, охват не превышает половины дворовых территорий, и это в лучшем случае. Конечно, этого недостаточно для полномасштабного преображения облика наших городов», — заявил Качкаев.