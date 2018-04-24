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Кубанцам облегчат процедуру голосования
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Кубанцам облегчат процедуру голосования 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках сессии заксобрания парламентарии предварительно утвердили проект краевого закона, который подразумевает внесение изменений в отдельные документы, регламентирующие права жителей Кубани при голосовании по месту своего фактического нахождения во время выборов и референдумов.
Данное решение было принято по инициативе крайизбиркома, ссылающегося на изменения в федеральном законодательстве.
«Практика применения данного порядка и на выборах депутатов краевого парламента, и на выборах президента страны имела положительные результаты. Для дальнейшего применения нововведения на территории Кубани требуется конкретная норма об этом в краевом законодательстве», — рассказал присутствующий на сессии ЗСК председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.
Предлагаемые изменения регионального закона о выборах затрагивают вопросы организации голосования избирателей по месту нахождения на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края и депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, при проведении референдума. Ранее механизм голосования избирателей по месту нахождения был успешно апробирован на региональных и федеральных выборах, что позволяет говорить о его востребованности жителями края.
По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, внесенный на рассмотрение краевым избиркомом закон, является шагом на пути к демократизации выборного процесса. А его реализация существенно упростит процедуру голосования для жителей Кубани независимо от того, где они на момент ее проведения находились.
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