Школьники нашего района побывали на сборах

Десятиклассники вернулись с военных сборов, которые проходили на базе 27-й отдельной мотострелковой бригады.

Допризывники посмотрели на армейский быт и особенности военной службы, проштудировали воинский Устав. Ребята приобрели навыки настоящих солдат — они еще пригодятся будущим призывникам. Школьники учились владеть стрелковым оружием, освоили тактику боевых действий, научились пользоваться средствами индивидуальной защиты. Молодые преображенцы показали себя дисциплинированными и спортивными. Они участвовали в смотре строевых песен, в спортивных соревнованиях, продемонстрировали хорошее знакомство с автоматом Калашникова — собирали и разбирали его. Наградой ребятам стали призовые места, полученные по итогам некоторых соревнований. Завершение сборов прошло на полигоне в Алабино — там ребята учились стрелять.