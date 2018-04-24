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Школьники нашего района побывали на сборах
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Школьники нашего района побывали на сборах 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Десятиклассники вернулись с военных сборов, которые проходили на базе 27-й отдельной мотострелковой бригады.
Допризывники посмотрели на армейский быт и особенности военной службы, проштудировали воинский Устав. Ребята приобрели навыки настоящих солдат — они еще пригодятся будущим призывникам. Школьники учились владеть стрелковым оружием, освоили тактику боевых действий, научились пользоваться средствами индивидуальной защиты. Молодые преображенцы показали себя дисциплинированными и спортивными. Они участвовали в смотре строевых песен, в спортивных соревнованиях, продемонстрировали хорошее знакомство с автоматом Калашникова — собирали и разбирали его. Наградой ребятам стали призовые места, полученные по итогам некоторых соревнований. Завершение сборов прошло на полигоне в Алабино — там ребята учились стрелять.
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