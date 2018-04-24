Редкие животные начали показываться людям неподалеку от Щукина

Любителям природы стало везти на встречи с редкими животными — бобрами. Они показываются на глаза людям и даже позволяют себя сфотографировать на берегах водоемов Серебряного бора.

— Здесь же можно увидеть классическую бобровую плотину. Хатки бобры строят в тех местах, где не могут выкопать норы. Как правило, это заболоченные участки, где нет подходящих берегов, — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

В Северо-Западном округе, кроме Серебряного бора, бобров можно встретить на Строгинском мысе и в долине реки Сходни в Куркино . А в парке «Долина реки Химки» рядом с «Тушинской» более десяти лет обитает целое семейство бобров.

Экологи не советуют нарушать покой зверьков, пытаться подойти поближе или подкормить. За дикой природой лучше наблюдать с уважением и издалека. (ск)