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Редкие животные начали показываться людям неподалеку от Щукина
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Редкие животные начали показываться людям неподалеку от Щукина 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Любителям природы стало везти на встречи с редкими животными — бобрами. Они показываются на глаза людям и даже позволяют себя сфотографировать на берегах водоемов Серебряного бора.
— Здесь же можно увидеть классическую бобровую плотину. Хатки бобры строят в тех местах, где не могут выкопать норы. Как правило, это заболоченные участки, где нет подходящих берегов, — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
В Северо-Западном округе, кроме Серебряного бора, бобров можно встретить на Строгинском мысе и в долине реки Сходни в Куркино. А в парке «Долина реки Химки» рядом с «Тушинской» более десяти лет обитает целое семейство бобров.
Экологи не советуют нарушать покой зверьков, пытаться подойти поближе или подкормить. За дикой природой лучше наблюдать с уважением и издалека. (ск)
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