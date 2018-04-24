Глобальные вызовы должны сближать Россию и США, заявил посол

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 73-й годовщине встрече советских и американских войск на Эльбе в 1945 году, Антонов отметил, что это событие стало «ярким символом боевого братства наших стран, сражавшихся плечом к плечу против общего врага».

"Заложенные в годы Второй мировой войны традиции партнерства напоминают о тех огромных преимуществах, которых мы можем достичь, когда действуем единым фронтом в интересах стабильности и безопасности на планете. Убежден, что глобальные вызовы сегодняшнего дня, которые стоят перед Россией и США, должны нас сближать для активной совместной работы", — сказал посол.

"Наша главная обязанность как крупнейших ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН — обеспечивать стратегическую стабильность, не допускать расползания конфликтов, из которых рождаются большие войны", — добавил глава российской дипмиссии.