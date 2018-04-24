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Москвичи смогут увидеть в «Аптекарском огороде» редкие орхидеи и настоящее русское болото
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Москвичи смогут увидеть в «Аптекарском огороде» редкие орхидеи и настоящее русское болото 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Орхидеи под открытым небом, настоящее русское болото с камышовыми зарослями, а также ценные, краснокнижные растения смогут увидеть гости «Аптекарского огорода» в Москве 28 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.
«В рамках Весеннего фестиваля цветов 28 апреля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится открытие II летнего сезона уникальной ботанической экспозиции «Растения средней полосы Европейской части России», — говорится в сообщении.
Самая интересная часть экспозиции — это ценные орхидеи умеренных широт: «Башмачок настоящий» (Cypripedium calceolus), «Башмачок крупноцветковый» (Cypripedium macranthon) и «Башмачок капельный» (Cypripedium guttatum). Кроме того, представлены различные типы растительности центральных областей Европейской России — от широколиственных и смешанных лесов до луговых.
Посетители увидят сразу два уникальных болота: Верховое с клюквой, осокой, пушицами и Низовое с ядовитыми цикутами и благоухающим сельдереем.
«Этот самый патриотичный экопроект за всю новейшую историю «Аптекарского огорода» торжественно открылся в мае 2017. В холодное время года экспозиция закрывается для посещения», — говорится в сообщении.
Проект «Растения средней полосы Европейской части России», созданный в 2012 году, покажет всю красоту и своеобразие среднерусских ландшафтов, а также разнообразие флоры России. Это совместный проект «Ботанического сада МГУ „Аптекарский огород“ и компании »Ив Роше».
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