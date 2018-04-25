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Концерт с участием Л. Казарновской в честь Дня победы пройдет 9 мая в «Аптекарском огороде»
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Концерт с участием Л. Казарновской в честь Дня победы пройдет 9 мая в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Патриотический концерт в честь Дня победы пройдет 9 мая в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», участие в мероприятии примет оперная певица Любовь Казарновская. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«9 мая, в честь Дня победы и начала сезона цветения сакуры на Весеннем фестивале цветов, в​ ​«Аптекарском огороде»​ в театре С. А. Д. ​ пройдет патриотический​ ​концерт «Полководцы и музы» с​ ​участием оперной звезды и вокального педагога мирового масштаба Любови​ ​Казарновской, а также молодых талантов Международной академии Любови​ ​Казарновской «Голос и скрипка» (вокал​исты​, скрипка, камерный ансамбль)», — сказала О. Архипова. Она уточнила, что в программе вечера прозвучат арии из любимых опер полководцев и советские песни о войне, включая «Журчат ручьи» (фильм «Весна»), «В ритме вальса» (фильм «Цирк»), «Майский вальс», «Катюша», «Темная ночь», «Соловьи» и другие. Кроме того, зрителей ждет презентация фильма о ключевых моментах​ ​Великой Отечественной войны с использованием известных мелодий Джузеппе Верди и Йозефа Штрауса. Начало концерта в 1​7:00. Пресс-секретарь пояснила, что с декабря 2017 г. Любовь Казарновская руководит «Лабораторией звезд и мастерской вокального искусства» — долгосрочный музыкально-образовательный и просветительский проект «Аптекарского огорода». «Ко Дню победы на Весеннем фестивале цветов распустятся свыше 100 тыс. тюльпанов, сакура, магнолии, яблони, вишни, абрикосы, черешни, сливы, миндаль, черемуха, огромная уссурийская груша и другие растения. Даже редкие орхидеи на свежем воздухе», — подчеркнула О. Архипова.
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