Концерт с участием Л. Казарновской в честь Дня победы пройдет 9 мая в «Аптекарском огороде» 

Патриотический концерт в честь Дня победы пройдет 9 мая в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», участие в мероприятии примет оперная певица Любовь Казарновская. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«9 мая, в честь Дня победы и начала сезона цветения сакуры на Весеннем фестивале цветов, в «Аптекарском огороде» в театре С. А. Д. пройдет патриотический концерт «Полководцы и музы» с участием оперной звезды и вокального педагога мирового масштаба Любови Казарновской, а также молодых талантов Международной академии Любови Казарновской «Голос и скрипка» (вокалисты, скрипка, камерный ансамбль)», — сказала О. Архипова. Она уточнила, что в программе вечера прозвучат арии из любимых опер полководцев и советские песни о войне, включая «Журчат ручьи» (фильм «Весна»), «В ритме вальса» (фильм «Цирк»), «Майский вальс», «Катюша», «Темная ночь», «Соловьи» и другие. Кроме того, зрителей ждет презентация фильма о ключевых моментах Великой Отечественной войны с использованием известных мелодий Джузеппе Верди и Йозефа Штрауса. Начало концерта в 17:00. Пресс-секретарь пояснила, что с декабря 2017 г. Любовь Казарновская руководит «Лабораторией звезд и мастерской вокального искусства» — долгосрочный музыкально-образовательный и просветительский проект «Аптекарского огорода». «Ко Дню победы на Весеннем фестивале цветов распустятся свыше 100 тыс. тюльпанов, сакура, магнолии, яблони, вишни, абрикосы, черешни, сливы, миндаль, черемуха, огромная уссурийская груша и другие растения. Даже редкие орхидеи на свежем воздухе», — подчеркнула О. Архипова.