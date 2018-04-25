Концерт с участием Л. Казарновской в честь Дня победы пройдет 9 мая в «Аптекарском огороде»

Агентство «Москва»: последние новости

Мосгордума приняла закон о голосовании на выборах в местные органы власти до 22:00

Строительство жилого комплекса на более 1 тыс. квартир с детсадом началось в Тюменском проезде

ОАТИ: Около 80% механизированных аттракционов в Москве допущены к работе