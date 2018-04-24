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В России придумали новый метод выявления дефектов ракет и самолетов
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В России придумали новый метод выявления дефектов ракет и самолетов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Такая система контроля — головная боль для инженеров. Ведь при сборке и эксплуатации датчики могут повредиться, нередко их непросто надежно укрепить на конструкцию, а тем более поменять в случае выхода из строя. Добраться до сенсора порой бывает просто невозможно. Ученые НИТУ «МИСиС» предложили кардинальное решение проблемы. Они создали бесконтактный метод выявления дефектов самой разной техники — авиационной, космической, судостроительной, нефтепроводов и многих других промышленных объектов.
— Речь идет об элементах конструкции, сделанных из композитов, — сказал корреспонденту «РГ» кандидат технических наук Андрей Степашкин. — Для этого еще на стадии изготовления изделия мы «внедряем» в его тело магнитомягкие провода, их диаметр тоньше человеческого волоса. Зачем? Дело в том, что при изменении механических напряжений вокруг таких «вставок» меняются их магнитные свойства. А чтобы это зафиксировать, инженер-техник должен периодически «облучать» конструкцию магнитным полем. Если сигнал от «вставки» превысит критический, это повод для тревоги и замены детали.
Такие измерения проводятся бесконтактно, не нужно подключать сеть датчиков. Важно также, что можно пользоваться всего одним сенсором в отличие от применяемых сегодня трудоемких методов дефектоскопии. Как утверждают авторы разработки, новая технология упрощает, ускоряет и удешевляет контроль, позволяя предсказывать появление дефектов. Кстати, внедрение магнитомягких проводов в композит никак не влияет на его свойства. Методику ученых уже оценили представители космической и авиационной отрасли. По словам Андрея Степашкина, теперь исследователям предстоит разработать «полевой» прототип датчика и измерительной системы.
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