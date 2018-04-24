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Антонов считает, что стоящие перед РФ и США глобальные вызовы должны сблизить две страны
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Антонов считает, что стоящие перед РФ и США глобальные вызовы должны сблизить две страны 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Глобальные вызовы, которые стоят сегодня перед Россией и США, должны сблизить два государства, партнерство которых приносит огромные преимущества. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов во вторник на приеме в российской дипмиссии по случаю 73-й годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе.
"Для народов России и США встреча на Эльбе — яркий символ боевого братства наших стран, сражавшихся плечом к плечу против общего врага, — отметил дипломат. — Заложенные в годы Второй мировой войны традиции партнерства напоминают о тех огромных преимуществах, которых мы можем достичь, когда действуем единым фронтом в интересах стабильности и безопасности на планете".
"Убежден, что глобальные вызовы сегодняшнего дня, которые стоят перед Россией и США, должны нас сближать для активной совместной работы", — продолжил Антонов. Он также обратил внимание и на то, что «главной обязанностью» двух стран, как крупнейших ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН, должно быть обеспечение «стратегической стабильности» и предотвращение «расползания конфликтов, из которых рождаются большие войны».
Ранее посол вместе с ветеранами возложил цветы к памятному знаку «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном.
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