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Как подготвиться к паводку. Инфографика
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Как подготвиться к паводку. Инфографика 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
По информации Ростовского гидрометцентра с 21 апреля на участке от города Азова до станицы Старочеркасской будет наблюдаться повышение уровней воды до неблагоприятной отметки и выше.
Паводок прогнозируется в связи с пропуском паводковых вод Цимлянским водохранилищем и ветровым нагоном воды в реку Дон.
Возможны подтопления низменных и прибрежных территорий, объектов инфраструктуры, дорог, размыв берегов рек, нарушение инфраструктуры жизнеобеспечения населения.
Управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону рекомендует не парковать автомобили и не оставлять детские коляски в прибрежной полосе, также не пытаться самостоятельно преодолеть подтопленные участки.
При подтоплении помещений больных и пожилых людей, детей, документы и ценные вещи необходимо перевести в безопасное место.
В экстренных случаях нужно звонить на номер 112.
«АиФ на Дону» подготовил инфографику о том, как подготовиться к паводку.
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