Как подготвиться к паводку. Инфографика

По информации Ростовского гидрометцентра с 21 апреля на участке от города Азова до станицы Старочеркасской будет наблюдаться повышение уровней воды до неблагоприятной отметки и выше.

Паводок прогнозируется в связи с пропуском паводковых вод Цимлянским водохранилищем и ветровым нагоном воды в реку Дон

Возможны подтопления низменных и прибрежных территорий, объектов инфраструктуры, дорог, размыв берегов рек, нарушение инфраструктуры жизнеобеспечения населения.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону рекомендует не парковать автомобили и не оставлять детские коляски в прибрежной полосе, также не пытаться самостоятельно преодолеть подтопленные участки.

При подтоплении помещений больных и пожилых людей, детей, документы и ценные вещи необходимо перевести в безопасное место.

В экстренных случаях нужно звонить на номер 112.