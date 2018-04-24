В Пятигорске участники международной Модели ООН обсуждают проблемы дипломатии

ПЯТИГОРСК , 24 апреля. / ТАСС /. Актуальные проблемы дипломатии и международных отношений обсуждают участники Третьей международной Модели ООН , начавшей во вторник работу в Пятигорском государственном университете (ПГУ). Как сообщили на открытии, здесь собрались более 300 студентов различных вузов из 25 регионов России и 18 зарубежных стран, передает корреспондент ТАСС.

"Всего 303 участника, на протяжении пяти дней мы будем моделировать деятельность Организации Объединенных Наций, обсуждать актуальные вопросы", — рассказала ТАСС генеральный секретарь Пятигорской международной модели ООН Виктория Карслиева.

Как отметил ректор ПГУ, профессор Александр Горбунов , «университет ориентирован на то, чтобы на высоком уровне представлять международные интересы России, показывать нашу страну интересной, мобильной, грамотной, одухотворенной, каковой она на самом деле и является».

"Если вдуматься, то сама Российская Федерация и есть страна объединенный наций. Поэтому Россия, со своим опытом межнационального, межконфессионального сотрудничества, которое у нас очень поддерживается государством, всем нужна и важна", — считает Горбунов.

Повестками в комитетах стали важнейшие проблемы мирового сообщества, такие как снятие напряженности в вопросе ракетно-ядерной активности КНДР , защита прав женщин в современном мире, равенство мигрантов и местных жителей в сфере труда. Как отметил директор института международных исследований МГИМО , профессор Станислав Чернявский, площадка дает возможность обсудить ряд острых проблем. «Мы намерены поговорить, в том числе о кризисе дипломатии в современную эпоху, обсудить инициативы в ООН, где генеральный секретарь предлагает лишить в Совете безопасности всех членов, и в первую очередь Россию, права вето», — рассказал он.

Подобная конференция проходит в ПГУ уже третий год. На это раз будет моделироваться деятельность девяти комитетов (в 2016 году функционировали три комитета, в 2017 — пять), делегаты которых будут работать на пяти языках. Итогом станет принятие резолюции по рассматриваемым вопросам. Модель завершит работу 27 апреля.