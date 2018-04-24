В Пятигорске участники международной Модели ООН обсуждают проблемы дипломатии 

ПЯТИГОРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Актуальные проблемы дипломатии и международных отношений обсуждают участники Третьей международной Модели ООН, начавшей во вторник работу в Пятигорском государственном университете (ПГУ). Как сообщили на открытии, здесь собрались более 300 студентов различных вузов из 25 регионов России и 18 зарубежных стран, передает корреспондент ТАСС.
"Всего 303 участника, на протяжении пяти дней мы будем моделировать деятельность Организации Объединенных Наций, обсуждать актуальные вопросы", — рассказала ТАСС генеральный секретарь Пятигорской международной модели ООН Виктория Карслиева.
Как отметил ректор ПГУ, профессор Александр Горбунов, «университет ориентирован на то, чтобы на высоком уровне представлять международные интересы России, показывать нашу страну интересной, мобильной, грамотной, одухотворенной, каковой она на самом деле и является».
"Если вдуматься, то сама Российская Федерация и есть страна объединенный наций. Поэтому Россия, со своим опытом межнационального, межконфессионального сотрудничества, которое у нас очень поддерживается государством, всем нужна и важна", — считает Горбунов.
Повестками в комитетах стали важнейшие проблемы мирового сообщества, такие как снятие напряженности в вопросе ракетно-ядерной активности КНДР, защита прав женщин в современном мире, равенство мигрантов и местных жителей в сфере труда. Как отметил директор института международных исследований МГИМО, профессор Станислав Чернявский, площадка дает возможность обсудить ряд острых проблем. «Мы намерены поговорить, в том числе о кризисе дипломатии в современную эпоху, обсудить инициативы в ООН, где генеральный секретарь предлагает лишить в Совете безопасности всех членов, и в первую очередь Россию, права вето», — рассказал он.
Подобная конференция проходит в ПГУ уже третий год. На это раз будет моделироваться деятельность девяти комитетов (в 2016 году функционировали три комитета, в 2017 — пять), делегаты которых будут работать на пяти языках. Итогом станет принятие резолюции по рассматриваемым вопросам. Модель завершит работу 27 апреля.